IT-компания SoftServe направила более 3 млрд грн на помощь Украине за время полномасштабной войны

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

С начала полномасштабной войны IT-компания SoftServe направила на помощь Украине более 3 млрд грн. В частности, фонд компании передал на фронт более 300 автомобилей скорой, запустил IT-курсы для ветеранов и военных и реализовал десятки цифровых проектов для государственных и общественных инициатив.

Об этом в комментарии Delo.ua в рамках спецпроекта "4 года великой войны — 4 урока выдержки" рассказала глава SoftServe в Украине Анастасия Фролова.

Программы поддержки

С конца 2022 года SoftServe разработала и внедрила программу поддержки ветеранов. Она включает реонбординг возвращающихся со службы сотрудников и адаптацию бизнес-процессов к новой реальности рынка труда.

Через фонд "Открытые глаза" компания профинансировала более 300 автомобилей скорой помощи передовой, поддержала центр военной травмы Superhumans Center, запустила бесплатные IT-курсы EmpowerU для ветеранов и военных. В рамках pro bono-программы OpenTech IT-специалисты разработали десятки цифровых решений для общественных и правительственных инициатив.

"В целом с начала полномасштабной войны SoftServe алокировала в поддержку страны более 3 млрд гривен", — рассказывает глава компании.

SoftServe продолжает сотрудничество с 62 университетами Украины — от поддержки совместных бакалаврских программ до работы со студентами и преподавателями.

Глава SoftServe в Украине Анастасия Фролова. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Смена бизнес-формата

В SoftServe погибли шесть IT-специалистов, защищавших страну в армии, еще одна сотрудница погибла в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре.

Кроме того, война изменила формат работы и потребности людей, поэтому часть процессов пришлось перестроить, а новые создать с нуля. Офисы были дополнительно оборудованы для стабильной работы во время блекаутов. Компания обеспечила непрерывность операций даже в периоды массированных энергетических атак.

По словам Фроловой, для бизнеса в военное время решающим является не один фактор, а комбинация подготовки, быстрых решений и доверия.

"Для SoftServe критически важно наличие комплексного многоуровневого Business Continuity Plan, который позволил оперативно управлять кризисом на разных уровнях", — отмечает она.

Параллельно компания поддерживала коммуникацию с глобальными клиентами и партнерами. Анастасия Фролова подчеркивает, что это позволило сберечь большинство клиентов и продолжить деятельность.

"SoftServe — украинская компания, и принципиальной позицией было оставаться в Украине. Это означало не только сохранить операционную деятельность, но и инвестировать в развитие команд, инфраструктуру и таланты", — заявляет глава SoftServe.

Отдельным фактором устойчивости для компании явилось быстрое внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта. Пик развития GenAI пришелся именно на период полномасштабной войны, и компания оперативно интегрировала новые возможности в клиентские решения. Это позволило сохранить конкурентные позиции на глобальном рынке и продолжить развитие инженерных центров, в частности, в Украине.

О SoftServe

SoftServe — одна из крупнейших украинских IT-компаний с глобальным присутствием, основанная в 1993 году во Львове. Компанию создали украинские предприниматели Тарас Кицмей и Ярослав Любинец. От небольшой команды разработчиков она выросла до международного игрока в сфере цифровой трансформации, работающего с клиентами в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сегодня SoftServe предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, цифровому консалтингу и внедрению инновационных технологий. Компания специализируется на облачных решениях (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), обширных данных и аналитике, искусственном интеллекте, машинном обучении, кибербезопасности, DevOps и IoT. Она работает с предприятиями в сфере финансов и банкинга, здравоохранения, ритейла, энергетики, производства, агротехнологий и автомобильной индустрии.

SoftServe является партнером ведущих мировых технологических компаний, включая Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft. Компания регулярно получает специализации и статусы, подтверждающие ее экспертизу по внедрению сложных облачных и дата-решений. Значительная часть проектов связана с модернизацией IT-инфраструктуры крупных корпораций, миграцией в облако и созданием инновационных цифровых продуктов.