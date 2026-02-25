IT-гигант EPAM выделил 760 млн грн в помощь Украине с начала полномасштабной войны

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Полномасштабная война стала серьезным экзаменом для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блицинтервью. На этот раз — разговор со Степаном Митишем, вице-президентом и главой EPAM Украина, одной из крупнейших IT-компаний в Украине.

Что именно вне фронта позволило стране работать и удерживать устойчивость за эти четыре года?

— Нашим безусловным приоритетом с первых дней стала защита команды. Еще до полномасштабного вторжения мы готовили BCP-планы (с англ. Business Continuity Planning — планирование непрерывности бизнеса), но главный фокус у них был именно на безопасности и поддержке коллег и их близких. Эта стратегия оправдала себя: компания позаботилась о людях, а люди сделали все, чтобы удержать проекты и доверие заказчиков. Благодаря этому бизнес продолжает работать в Украине и наполнять бюджет валютной выручкой.

С первых дней вторжения мы ощущали поддержку глобального офиса, коллег и клиентов из других стран. Практически сразу в компании стартовала программа реагирования EPAM Response. Благодаря этой программе в течение четырех лет компания оказывает поддержку защитникам, семьям, пострадавшим от войны, учебным заведениям и государственным институтам. Общая сумма помощи составила 760 млн грн.

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

— Как и любой бизнес в Украине, мы вынуждены были адаптировать свои процессы к военным реалиям, а вместе с этим полностью переосмыслить понятие рабочего места и автономности. Кроме организации масштабных эвакуаций в начале полномасштабной войны и временных зимних релокаций за границу (для коллег, имеющих на это законное право), критическим изменением стало построение полной энергонезависимости.

Мы трансформировали наши офисы в автономные хабы: снабдили их мощными генераторами и старлинками для бесперебойной связи. Это особенно актуально сейчас, на фоне сложной ситуации в сфере безопасности и энергетической деятельности в стране. К примеру, наши офисы в Киеве фактически выполняют функцию корпоративных "пунктов несокрушимости". Они открыты 24/7, гарантируя коллегам и их семьям тепло, связь и, при необходимости, возможность безопасного круглосуточного пребывания.

Поскольку значительная часть нашей команды работает в отдаленном формате, коллеги также самостоятельно позаботились о своих домашних офисах, обустроив их всем необходимым. Со своей стороны, компания поддержала тех, кто не имел такой возможности или выполнял критические задачи, снабдив их мощными павербанками.

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений сегодня оказались наиболее ценными (люди, процессы, технологии, безопасность, доверие, партнерство и т.п.)?

— IT — это отрасль, где все зависит от талантов. Поэтому и во время войны мы продолжаем инвестировать в украинскую молодежь, ее образование, поддержку и восстановление учебных заведений, создание безопасных условий для развития детей.

Мы инвестируем в адаптацию ветеранов, предлагая разные пути: работа, обучение, спорт. Мы отдаем себе отчет, что благодаря им мы продолжаем работать в стране и предлагаем заинтересованным условия для переквалификации. С 2023 года действует программа "IT для ветеранов", ее первые выпускники уже присоединились к команде EPAM на позиции младших специалистов. В будущем ветераны будут составлять большую часть рынка труда, и их уникальный опыт, полученные лидерские навыки, умение брать ответственность могут стать опорой для украинских работодателей. Вместе с Центром инициатив "Повернись живим" мы поддерживаем восстановление ветеранов через спорт, в частности адаптивный баскетбол.

В настоящее время компания имеет более 50 заключенных соглашений с университетами, чтобы качественно готовить студентов. Более 40 благотворительных и общественных организаций стали партнерами EPAM по реализации социальных инициатив для помощи украинцам во время войны. Среди них "Лелека, "Повернись живим", "Красный Крест", "Каритас Украина", savED, "Загартовані Серця" и т.д. Мы также имеем технологические партнерства с глобальными компаниями и вместе развиваем технологический стек, внедряем ИИ-инструменты для цифровизации бизнесов клиентов, используем облачные сервисы и т.д.

ИТ-волонтеры компании обновили около 40 сайтов для государственных органов власти и общественных организаций, сделали их современными и доступными. С последнего — разработка онлайн ИИ-ассистентов для портала "Дія.Бізнес", которые помогут предпринимателям быстрее находить решения для развития своего бизнеса — от идеи запуска до масштабирования и выхода на международные рынки.

Также специалисты компании реализовали цифровую трансформацию Госстата, несколько лет назад инициированную Министерством цифровой трансформации. В новый портал stat.gov.ua интегрировали ИИ-помощника StatGPT. Благодаря этому доступ к официальной статистике для бизнеса, аналитиков, медиа, международных партнеров и широкой общественности стал простым и удобным.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

— За это время, защищая страну, погибли 19 наших коллег. Это потеря болит, мы искренне разделяем скорбь с семьями павших и поддерживаем их. Мы делимся воспоминаниями о наших героях на специальной внутренней платформе "Стена памяти", чествуем их подвиг во время минуты молчания на общем собрании, создали специальные мемориалы с интерактивными инфопанелями в офисах компании в Киеве и Львове. Мы понимаем цену жизни в Украине.