IT-гігант EPAM виділив 760 млн грн на допомогу Україні з початку повномасштабної війни

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки — "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю. Цього разу — розмова із Степаном Мітішом, віцепрезидентом і "головою EPAM Україна", однією з найбільших IT-компаній в Україні.

Що саме поза фронтом дозволило країні працювати й утримувати стійкість упродовж цих чотирьох років?

— Нашим безумовним пріоритетом з перших днів став захист команди. Ще до повномасштабного вторгнення ми готували BCP-плани (з англ. Business Continuity Planning — планування безперервності бізнесу), але головний фокус у них був саме на безпеці та підтримці колег та їхніх близьких. Ця стратегія виправдала себе: компанія подбала про людей, а люди зробили все, щоб втримати проєкти та довіру замовників. Завдяки цьому бізнес продовжує працювати в Україні та наповнювати бюджет валютною виручкою.

З перших днів вторгнення ми відчували підтримку глобального офіса, колег та клієнтів з інших країн. Майже одразу в компанії стартувала програма реагування EPAM Response. Завдяки цій програмі впродовж чотирьох років компанія надає підтримку захисникам, родинам, які постраждали від війни, навчальним закладам та державним інституціям. Загальна сума допомоги сягнула 760 млн грн.

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

— Як і будь-який бізнес в Україні, ми були змушені адаптувати свої процеси до воєнних реалій, а разом з цим — повністю переосмислити поняття робочого місця та автономності. Окрім організації масштабних евакуацій на початку повномасштабної війни та тимчасових зимових релокацій за кордон (для колег, які мають на це законне право), критичною зміною стала побудова повної енергонезалежності.

Ми трансформували наші офіси в автономні хаби: забезпечили їх потужними генераторами та старлінками для безперебійного зв’язку. Це особливо актуально зараз, на тлі складної безпекової та енергетичної ситуації в країні. Наприклад, наші офіси в Києві фактично виконують функцію корпоративних "пунктів незламності". Вони відчинені 24/7, гарантуючи колегам та їхнім родинам тепло, зв'язок і, за потреби, можливість безпечного цілодобового перебування.

Оскільки значна частина нашої команди працює у віддаленому форматі, колеги також самостійно подбали про свої домашні офіси, облаштувавши їх усім необхідним. Зі свого боку, компанія підтримала тих, хто не мав такої змоги або виконував критичні задачі, забезпечивши їх потужними павербанками.

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які з цих рішень сьогодні виявилися найціннішими (люди, процеси, технології, безпека, довіра, партнерства тощо)?

— ІТ — це галузь, де все залежить від талантів. Тому і під час війни ми продовжуємо інвестувати в українську молодь, в її освіту, підтримку та відбудову навчальних закладів, створення безпечних умов для розвитку дітей.

Ми інвестуємо в адаптацію ветеранів, пропонуючи різні шляхи: робота, навчання, спорт. Ми усвідомлюємо, що завдяки ним ми продовжуємо працювати в країні і пропонуємо зацікавленим умови для перекваліфікації. З 2023 року діє програма "ІТ для ветеранів", її перші випускники вже приєдналися до команди EPAM на позиції молодших фахівців. В майбутньому ветерани складатимуть велику частину ринку праці, і їхній унікальний досвід, здобуті лідерські навички, вміння брати відповідальність, можуть стати опорою для українських працедавців. Разом з Центром ініціатив "Повернись живим" ми підтримуємо відновлення ветеранів через спорт, зокрема адаптивний баскетбол.

Наразі компанія має понад 50 укладених угод з університетами, щоб якісно готувати студентів. Понад 40 благодійних та громадських організацій стали партнерами EPAM для реалізації соціальних ініціатив для допомоги українцям під час війни. Серед них " Лелека, "Повернись живим", "Червоний Хрест", "Карітас Україна", savED, "Загартовані серця" тощо. Ми також маємо технологічні партнерства з глобальними компаніями і разом розвиваємо технологічний стек, впроваджуємо ШІ-інструменти для цифровізації бізнесів клієнтів, використовуємо хмарні сервіси тощо.

ІТ-волонтери компанії оновили біля 40 сайтів для державних органів влади та громадських організацій, зробили їх сучасними та доступними. З останнього — розробка онлайн ШІ-асистентів для порталу "Дія.Бізнес", які допоможуть підприємцям швидше знаходити рішення для розвитку свого бізнесу — від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

Також спеціалісти компанії реалізували цифрову трансформацію Держстату, яку кілька років тому ініціювало Міністерство цифрової трансформації. До нового порталу stat.gov.ua інтегрували ШІ-помічника StatGPT. Завдяки цьому доступ до офіційної статистики для бізнесу, аналітиків, медіа, міжнародних партнерів та широкої громадськості став простим та зручним.

Які втрати стали для вас найболючішими за ці роки і який управлінський або людський досвід вони дали?

— За цей час, захищаючи країну, загинули 19 наших колег. Це втрата болить, ми щиро розділяємо смуток з родинами полеглих та підтримуємо їх. Ми ділимося спогадами про наших героїв на спеціальній внутрішній платформі "Стіна пам'яті", вшановуємо їх подвиг під час хвилини мовчання на загальних зборах, створили спеціальні меморіали з інтерактивними інфопанелями в офісах компанії в Києві та Львові. Ми розуміємо ціну життя в Україні.