JYSK інвестував 800 млн грн у розширення мережі та оновлення магазинів в Україні

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки – "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю. Цього разу – розмова із Country Director "JYSK Україна" Євгеном Іваницею.

Що саме поза фронтом дозволило країні працювати й утримувати стійкість упродовж цих чотирьох років?

– Якщо говорити просто, країну втримали люди – і на фронті, і в тилу. Не тому, що їм не страшно чи легко, а тому, що вони щодня роблять свою справу: хтось працює в лікарні, хтось на виробництві, хтось у магазині чи в логістиці. Усі ми живемо в реальності, де відчуття нормальності доводиться буквально збирати руками.

Друге, що допомогло вистояти, – це самоорганізація і здоровий глузд. Українці дуже швидко навчилися адаптуватися: до повітряних тривог, до блекаутів, навіть до температурного режиму в приміщеннях, до того, що будь-який план може змінитися за годину.

І третє – це партнерство. Між людьми, громадами, бізнесом і міжнародними партнерами. Саме цей міцний каркас підтримки дозволив країні так довго витримувати колосальне навантаження.

Для нас у JYSK це означало одне: якщо країна працює – працюємо і ми. Не з героїзму, а з відповідальності. Це про робочі місця, податки, сервіс і присутність у містах. Ми частина України, і наш фокус упродовж цих років був простий: підтримувати країну, команду та бізнес одночасно.

У "JYSK Україна" підтримують українських виробників і пропонують більше українських товарів у магазинах. Фото надане пресслужбою компанії.

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

– Як і більшість компаній, з початком повномасштабної війни ми перебудували роботу так, щоб вона витримувала хронічну невизначеність. Правило №1 – безпека. Ми одразу визначили: жодні продажі не варті ризику для команди та покупців. Тому запровадили чіткі протоколи дій. Під час повітряних тривог всі магазини JYSK зачиняються – без винятків.

Ми також переглянули підхід до управління. У JYSK і раніше не було жорсткої ієрархії чи "керування тиском", але в умовах війни підтримка й емпатія стали особливо важливими. У центрі всіх операцій – команда. Менше формального контролю, більше пояснень, відкритої комунікації та уваги до стану кожного. Якщо хтось після нічних обстрілів не може повноцінно працювати – шукаємо рішення. Якщо є можливість і бажання працювати дистанційно – підтримуємо. Частина співробітників працює з інших країн і періодично приїжджає у відрядження. Гнучкість стала не перевагою, а необхідною умовою стабільності.

Окремий фокус – більше повноважень на місцях. Рішення ухвалюються там, де ситуацію видно найкраще. Це пришвидшує процеси, зменшує зайву бюрократію й посилює відповідальність за результат. Люди відчувають довіру – і це неабияк мотивує.

Ми також збільшили присутність керівництва в реальному процесі. Топменеджмент не може керувати з кабінету, не розуміючи, що відбувається "в полі". Тому важливо бути поруч із командами, бачити вузькі місця, розуміти навантаження, чути зворотний зв’язок. І вже на основі цього коригувати рішення.

І ключове – ми не поставили розвиток на паузу. Продовжили працювати в Харкові, Дніпрі, Одесі. З 2022 року відкрили 32 нові магазини, три з них – після значних руйнувань. Ще 30 локацій перебудували, відновили або розширили. Це наш принцип: навіть у складних умовах рухатися вперед.

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які з цих рішень виявилися найціннішими з погляду сьогоднішнього дня?

– З початку повномасштабної війни ми свідомо інвестуємо в три ключові напрямки, які виявилися найціннішими сьогодні. Перший – розвиток мережі та сервісу. Ми хочемо, щоб покупці мали зручний доступ до магазинів і отримували якісне обслуговування. З лютого 2022 року JYSK в Україні вклав 800 млн грн у відкриття нових магазинів, оновлення існуючих та покращення сервісу. За цей час компанія сплатила понад 3,6 млрд грн податків без ПДВ. Ми модернізуємо склади і розширюємо офіси – це інвестиція не лише в інфраструктуру, а й у комфортні умови праці.

Водночас посилюємо співпрацю з українськими виробниками. Розширюємо асортимент товарів для європейських магазинів JYSK і збільшуємо обсяги замовлень. Лише у 2025 році закупівлі корпусних меблів зросли на третину. Наш партнер "Аккорд Імпорт" будує новий завод і майже втричі нарощує виробничі потужності, що дозволить компанії увійти до топ-5 виробників у Європі. Близько 70% його замовлень припадає саме на JYSK. Загалом із 2022 року ми придбали в Україні продукції на понад 150 млн євро і плануємо збільшити цей обсяг у 2026 році.

У "JYSK Україна" мотивують і розвивають команду, адже щасливий працівник забезпечує стабільні результати бізнесу. Фото надано пресслужбою компанії.

Другий напрям – розвиток команди, бо в JYSK переконані: лише щасливий та вмотивований працівник забезпечить стабільні результати бізнесу. Ми наймаємо нових співробітників, запускаємо програми навчання та розвитку, впроваджуємо сучасні технічні рішення і розширюємо програми підтримки та мотивації. Особлива увага тим, хто служить у ЗСУ: близько 10% чоловіків у компанії продовжують отримувати повний оклад. Загалом із 2022 року це майже 100 млн грн підтримки.

Рівень зарплат у JYSK один із найвищих у ритейлі, останнє підвищення склало 15%. Плинність персоналу – 17%, понад 90% управлінських посад закриваються внутрішніми кандидатами, а залученість у опитуваннях задоволеності стабільно висока. У лютому ми відзначили 1000-го працівника в Україні – символ зростання компанії попри виклики. Багато колег будують кар’єру всередині компанії, що є найкращим показником ефективності нашої HR-стратегії.

Третій напрям – довіра. Ми будуємо її через чесні акції, прозорі правила повернення, відкриту комунікацію та послідовні рішення. Крім цього, підтримуємо соціальні проєкти – гуманітарне розмінування, дитячу онкологію, протезування, донорство крові, психологічну реабілітацію. Ми не лише донатимо, а й залучаємо до проєктів покупців, працівників, лідерів думок. Це наша відповідь на запит суспільства і наш внесок у майбутнє країни.

Які втрати стали для вас найболючішими за ці роки і який управлінський або людський досвід вони дали?

– Найболючіші втрати – людські. На жаль, під час війни ми втратили шістьох колег. У порівнянні із цим всі інші втрати можна виправити й піти далі. Як бізнес ми також зазнали матеріальних втрат: 11 наших магазинів було частково пошкоджено або зруйновано, частину з них уже змогли відновити. Останній випадок – влучання "шахеда" в магазин в Запоріжжі – наразі магазин готується до відновлення роботи.

Кожен такий випадок – це не тільки про приміщення чи товар. Це про людей у місті, які мають знову отримати сервіс, роботу, відчуття, що "життя триває".

Який урок отримали? Для стійкого бізнесу в Україні сьогодні потрібна якісна комунікація, людський підхід та максимальна адаптивність управлінців. Формула проста: швидкість рішень + здоровий глузд + емпатія. Якщо ж говорити загалом – головна мета JYSK в Україні зараз зберегти та підтримати країну, команду, споживачів – саме тримаючи у фокусі ці три речі, і будуємо всю роботу в останні роки.