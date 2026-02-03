Запланована подія 2

Дата публікації
Читать на русском

Магазин JYSK у Запоріжжі, пошкоджений під час атаки, відновить роботу вже у лютому

JYSK мережа
Збитки, завдані внаслідок ракетного обстрілу, ще не підраховані, однак прямі витрати на відновлення пошкодженого магазину JYSK вже вимірюються мільйонами гривень. Фото з відкритих джерел

Магазин JYSK у Запоріжжі, який зазнав пошкоджень унаслідок атаки дронів і керованих авіабомб 2 січня 2026 року, планують знову відкрити вже цього місяця. 

Про це Delo.ua повідомила пресслужба компанії.

"Так, ми працюємо над відновленням магазину. За поточними планами, ми розраховуємо відновити його роботу вже в лютому", — зазначили в JYSK.

У компанії уточнили, що відновлення проводять власними силами та коштом внутрішніх ресурсів. Йдеться про комплексні роботи: заміну частини обладнання, освітлення, підлогового покриття та торгових конструкцій, а також списання знищеного або пошкодженого товару.

"Наразі триває оцінка збитків. Уже зараз можемо сказати, що прямі витрати вимірюються мільйонами гривень. Остаточна сума буде зрозуміла після завершення всіх відновлювальних робіт та технічної експертизи приміщення і обладнання", — повідомили у пресслужбі.

Окремо в JYSK наголосили, що під час атаки ніхто з працівників чи відвідувачів магазину не постраждав.

"Передусім ми хочемо наголосити: для нас головне, що внаслідок атаки ніхто з працівників чи покупців не постраждав. Це найважливіше. Усе матеріальне можна відновити — і саме цим ми зараз займаємося", — підкреслили в компанії.

Компанія зберегла робочі місця для всіх співробітників пошкодженого магазину. Зараз команда залучена до підготовки відновленої точки до відкриття: працівники приймають товар, опрацьовують замовлення та готують торговий зал.

У компанії сподіваються, що оновлений магазин зможе відновити повноцінну роботу вже найближчими тижнями.

Для довідки: компанія JYSK, заснована у Данії у 1979 році, належить до Lars Larsen Group. Сьогодні JYSK має понад 3 600 магазинів у 50 країнах світу.

В Україні JYSK працює з 2004 року. Компанія спеціалізується на продажу меблів, матраців, товарів для сну, домашнього текстилю, елементів декору, а також товарів для дому і саду. 

Станом на 2026 рік мережа JYSK в Україні налічує понад 110 магазинів у 38 містах, а також власний інтернет-магазин jysk.ua. Штат компанії в країні становить майже 1 000 співробітників.

Нагадаємо, 2 січня 2026 року магазин JYSK у Запоріжжі зазнав атаки дронів та керованих авіабомб (КАБ). Внаслідок ударів було пошкоджено дах будівлі, виникла пожежа, знищено частину товару та обладнання. При цьому жоден із працівників не постраждав.

Відомо, що щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні було пошкоджено або зруйновано через повномасштабне вторгнення росії, а загальна сума збитків оцінюється у 13 мільярдів доларів.

Автор:
Олена Черкасець