Ворожі дрони знищили головний склад мережі "Кібернетики": збитки сягнули 35 мільйонів гривень

У ніч на 4 липня росія завдала масованої атаки по Києву. Одним з обʼєктів, що зазнав прямого влучання шахедами, став центральний склад мережі магазинів електроніки та побутової техніки "Кібернетики". Внаслідок удару приміщення площею 610 м² повністю вигоріло. Загальні збитки компанія оцінює у 35 мільйонів гривень.

Про це в коментарі Delo.ua розповів співвласник компанії Сергій Потьомкін.

"Це був наш головний склад. Там було все — побутова техніка, маркетингові матеріали, меблі, два службові автобуси. Усе вигоріло вщент. Навіть метал горів. Те, що залишилось, просто не підлягає відновленню", — зазначив підприємець.

Половина втраченого товару — у кредит

Компанія "Кібернетики" співпрацює з усіма ключовими дистриб’юторами техніки в Україні — Elko, ERC, MTI, Asbis та іншими. Більшість товару на складі було отримано на умовах товарного кредиту — з відстрочкою платежів.

"Ми працюємо за класичною моделлю: отримуємо товар, продаємо, а потім розраховуємось. Знищено товарів на 35 мільйонів гривень, і щонайменше половина з цього — це техніка наших постачальників", — пояснив співвласник компанії Сергій Потьомкін.

Наразі команда веде перемовини з партнерами щодо реструктуризації заборгованостей та перегляду умов співпраці.

"Для нас головне, щоб робота компанії не паралізувалася. Ми хочемо зберегти команду, забезпечити стабільні продажі, щоб мати змогу поступово розраховуватись із партнерами", — зазначив підприємець.

За його словами, деякі дистриб’ютори вже погодилися надати додаткове відтермінування, а інші — взагалі списали втрачений товар.

Робота мережі — без перебоїв

Попри втрати, мережа "Кібернетики" не зупинила роботу й оперативно відновила логістику. ТРЦ Blockbuster безкоштовно надав компанії приміщення для тимчасового складу, де розгорнули логістичний хаб.

"Наші магазини не відчувають дефіциту товару. Продажі не просіли, бо частина техніки залишалась у запасах на торгових точках. А завдяки швидко організованій логістиці ми продовжили постачання без затримок. Ми приймаємо нові партії й одразу розподіляємо їх по магазинах. Логістика працює — і це найголовніше", — наголосив Сергій Потьомкін.

Для доставки товарів Кібернетики наразі використовують Нову пошту.

Стратегічний план "Кібернетиків" для швидкого відновлення бізнесу

Наразі в мережі 53 магазини, і компанія не планує скорочувати штат чи знижувати зарплати.

"Подібні ситуації тільки об’єднують. Ми одразу провели стратегічну сесію і прописали чіткий план дій", — розповідає співвласник Сергій Потьомкін.

Серед першочергових завдань — пошук нового складу та оновлення автопарку.

"Розглядаємо варіанти для складського приміщення, у пріоритеті – захід України, зокрема Івано-Франківська області, де вже є наші точки. А ще шукаємо можливість придбати хоча б одну машину, для забезпечення оперативних перевезень", – зазначив співвласник.

Понад 50% знищених товарів компанія взяла як товарний кредит.

Страховка є — але вона не рятує

Сергій Потьомкін підтвердив, що склад компанії "Кібернетики" був застрахований, проте поліс не покриває повністю воєнні ризики.

"Ми маємо страховку, але не знаємо, чи взагалі отримаємо хоч щось. Звичайний поліс покриває пожежу, затоплення — але не війну. Там зовсім інші умови, інші суми. І цей процес може тривати роками", — пояснює він.

За його словами, навіть якщо страховка формально є, отримати компенсацію буде складно:

"Треба пройти багато експертиз, оцінок. Невідомо, коли і скільки компенсують", – говорить підприємець.

З початком повномасштабної війни "Кібернетики" втратили 27 найкращих магазинів на півдні України, які забезпечували основну частку прибутку компанії. Із них 22 досі перебувають в окупації, а решту точок компанії довелося закрити через постійні ракетні обстріли та загрозу для життя співробітників і клієнтів.

Нагадаємо, у травні від атаки російських дронів на Київ постраждав торговельно-розважальний центр Дрім Таун та сусідні до нього будинки на Оболоні.