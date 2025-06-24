"Є безповоротні втрати". "Сирне королівство" озвучило суму збитків після атаки дрона на офіс компанії

Після повного знищення головного офісу мережі магазинів “Сирне королівство”, яка продає сири з різних країн світу, компанія вирішила не згортати бізнес, а шукати новий офіс і відновлювати управлінські процеси.

Українська мережа магазинів "Сирне королівство" підрахувала збитки після нічної атаки на Київ 23 червня, в результаті якої російський шахед повністю знищив головний офіс компанії.

За попередніми розрахунками, матеріальні втрати компанії після влучання в офіс "Сирного королівства" склали не менше 4 мільйонів гривень, повідомила в коментарі Delo.ua співвласниця мережі Любов Ніколаєва.

"У цю суму входить як офіс, який ми ми втратили, так і усі робочі місця, меблі, сервери, комп'ютерна техніка, частина товару, адже у нас була в офісі і онлайн-доставка", - наголосила вона.

Втім, за словами Ніколаєвої, важливіші нематеріальні збитки, яких зазнала компанія, - це інтелектуальні втрати, які важко виміряти в грошах, зокрема унікальне програмне забезпечення операційного управління.

"Є безпороротні втрати - це в першу чергу втрата управління бізнесу через інформаційні системи. Такою великою мережею неможливо управляти вручну. Інформація звісно дублювалась. Але зараз ми залишились не тільки без інтернету і доступу до всіх комунікацій та архівів, а головне - без нашої управлінської технології, яка була нашим ноу-хау і тим, що допомогло виживати під час війни. Доведеться відновлювати це з нуля", - наголосила співвласниця мережі.

Під час обстрілу офісу була знищена документація і сервери з базами даних. Фото: офіційні пабліки "Сирного королівства"

За її словами, усі 10 років роботи "Сирного королівства" були потрачені на автоматизацію операційки. Зараз команда шукає новий офіс і збирається наново нагалоджувати бізнес-процеси.

"Велика вдячність нашим партнерам. Ми отримали багато пропозицій - нам пропонують тимчасово надати робочі місця, навіть поділитись місцем на сервері. Одна з близьких компаній запропонувала одразу працювати в їхньому конференц-залі, чим ми залюбки скористались. Проте почали активно шукати місце для нового офісу в Києві і сьогодні оглядаємо перші варіанти приміщень", - розповіла Ніколаєва.

Компанія також подумує над позовом до Російської Федерації з вимогою про відшкодування збитків. "Документи будемо готувати точно", - додали в компанії.

Загалом "Сирне королівсьво" сьогодні управляє 48 магазинами в Україні - це і власні магазини, і франшизи. Більшість з них розташовані не в західних регіонах, а в Києві (19 магазинів), Одесі (9), Дніпрі (4), є навіть один магазин у Сумах. До повномасштабної війни мережа була майже вдвічі більшою і нараховувала понад 80 сирних магазинів.

Раніше Delo.ua писало про те, що у ніч на 4 травня від атаки російських дронів на Київ постраждав торговельно-розважальний центр Дрім Таун та сусідні до нього будинки на Оболоні.