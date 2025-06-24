Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,87

+0,04

EUR

48,02

--0,18

Готівковий курс:

USD

41,80

41,72

EUR

48,78

48,60

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Є безповоротні втрати". "Сирне королівство" озвучило суму збитків після атаки дрона на офіс компанії

Сирне Королівство
Фото: пабліки компанії

Після повного знищення головного офісу мережі магазинів “Сирне королівство”, яка продає сири з різних країн світу, компанія вирішила не згортати бізнес, а шукати новий офіс і відновлювати управлінські процеси. 

Українська мережа магазинів "Сирне королівство" підрахувала збитки після нічної атаки на Київ 23 червня, в результаті якої російський шахед повністю знищив головний офіс компанії.  

За попередніми розрахунками, матеріальні втрати компанії після влучання в офіс "Сирного королівства" склали не менше 4 мільйонів гривень, повідомила в коментарі Delo.ua співвласниця мережі Любов Ніколаєва. 

"У цю суму входить як офіс, який ми ми втратили, так і усі робочі місця, меблі, сервери, комп'ютерна техніка, частина товару, адже у нас була в офісі і онлайн-доставка", - наголосила вона.

Втім, за словами Ніколаєвої, важливіші нематеріальні збитки, яких зазнала компанія, - це інтелектуальні втрати, які важко виміряти в грошах, зокрема унікальне програмне забезпечення операційного управління.

"Є безпороротні втрати - це в першу чергу втрата управління бізнесу через інформаційні системи. Такою великою мережею неможливо управляти вручну. Інформація звісно дублювалась. Але зараз ми залишились не тільки без інтернету і доступу до всіх комунікацій та архівів, а головне - без нашої управлінської технології, яка була нашим ноу-хау і тим, що допомогло виживати під час війни. Доведеться відновлювати це з нуля", - наголосила співвласниця мережі.

Фото 2 — "Є безповоротні втрати". "Сирне королівство" озвучило суму збитків після атаки дрона на офіс компанії
Під час обстрілу офісу була знищена документація і сервери з базами даних. Фото: офіційні пабліки "Сирного королівства"

За її словами, усі 10 років роботи "Сирного королівства" були потрачені на автоматизацію операційки.  Зараз  команда шукає новий офіс і збирається наново нагалоджувати бізнес-процеси. 

"Велика вдячність нашим партнерам. Ми отримали багато пропозицій - нам пропонують  тимчасово надати робочі місця, навіть поділитись місцем на сервері. Одна з близьких компаній запропонувала одразу працювати в їхньому конференц-залі, чим ми залюбки скористались. Проте почали активно шукати місце для нового офісу в Києві і сьогодні оглядаємо перші варіанти приміщень", - розповіла Ніколаєва.

Компанія також подумує над позовом до Російської Федерації з вимогою про відшкодування збитків. "Документи будемо готувати точно", - додали в компанії. 

Загалом "Сирне королівсьво" сьогодні управляє 48 магазинами в Україні - це і власні магазини, і франшизи. Більшість з них розташовані не в західних регіонах, а в Києві (19 магазинів), Одесі (9), Дніпрі (4), є навіть один магазин у Сумах. До повномасштабної війни мережа була майже вдвічі більшою і нараховувала понад 80 сирних магазинів.

Раніше Delo.ua писало про те, що у ніч на 4 травня від атаки російських дронів на Київ постраждав торговельно-розважальний центр Дрім Таун та сусідні до нього будинки на Оболоні. 

Автор:
Леся Соловчук