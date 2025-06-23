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У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ

Нічна атака по Києву
Фото: ДСНС

Вночі 23 червня ворог завдав масованого комбінованого удару балістикою та ударними дронами по Києву, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про 5 загиблих та 19 постраждалих внаслідок атаки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міського голову Віталія Кличка та голову КМВА Тимура Ткаченка.

Наслідки атаки

Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

В Голосіївському районі пошкоджено 2 авто та бізнес-центр.

В Деснянському районі сформувалась вирва у дворі житлового будинку.

В Дарницькому районі пошкоджено 2-поверховий житловий будинок.

В Соломʼянському районі є наслідки на щонайменше 5 локаціях. Пошкоджено бізнесцентр, на місцях багато вибитих вікон. У Київському політехнічному університеті вибило вікна.Також вибито вікна в головному корпусі Київського національного економічного університету і в трьох гуртожитках.

В Святошинському районі є наслідки на щонайменше 4 локаціях: падіння уламків фіксовані на території стадіону. Сталась пожежа поруч з житловим будинком та пошкоджено нежитлове приміщення. Пошкоджено один з виходів станції метро «Святошин».

В Подільському районі горів автомобіль.

Фото 2 — У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ
Фото 3 — У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ
Фото 4 — У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ
Фото 5 — У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ
Фото 6 — У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ
Фото 7 — У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ
Фото 8 — У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ
Фото 9 — У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ

Знищено цілий підʼїзд 

Найтяжчі наслідки - в Шевченківському районі. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на 7.00 відомо про 5 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей.

Розбір завалів триває. За даними рятувальників під руїнами ще є люди.

Загалом наразі відомо про 5 загиблих та 19 постраждалих внаслідок російської атаки.8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. 

Тимчасово закрито один з виходів зі станції метро "Святошин" 

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин", тимчасово закрито один із виходів, повідомила Київська міська державна адміністрація вранці понеділка.

Зокрема, закрито вихід №8 — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), у бік мосту.

У КМДА уточнили, що решта входів і виходів працюють у штатному режимі, змін у графіку роботи станції немає — метро функціонує без перебоїв.

Але рух транспорту поблизу станції метрополітену "Святошин" та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує:

  • тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;
  • автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;
  • автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро "Святошин":

  • автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки"; 
  • автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23; 
  • рух тролейбусів № 41 затримується.

Нагадаємо, вночі 17 червня РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці тоді загинуло 28 людей.

Автор:
Світлана Манько