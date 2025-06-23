У Києві внаслідок атаки РФ п’ятеро загиблих, пошкоджено один із виходів станції метро, КПІ та КНЕУ

Вночі 23 червня ворог завдав масованого комбінованого удару балістикою та ударними дронами по Києву, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про 5 загиблих та 19 постраждалих внаслідок атаки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міського голову Віталія Кличка та голову КМВА Тимура Ткаченка.

Наслідки атаки

Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

В Голосіївському районі пошкоджено 2 авто та бізнес-центр.

В Деснянському районі сформувалась вирва у дворі житлового будинку.

В Дарницькому районі пошкоджено 2-поверховий житловий будинок.

В Соломʼянському районі є наслідки на щонайменше 5 локаціях. Пошкоджено бізнесцентр, на місцях багато вибитих вікон. У Київському політехнічному університеті вибило вікна.Також вибито вікна в головному корпусі Київського національного економічного університету і в трьох гуртожитках.

В Святошинському районі є наслідки на щонайменше 4 локаціях: падіння уламків фіксовані на території стадіону. Сталась пожежа поруч з житловим будинком та пошкоджено нежитлове приміщення. Пошкоджено один з виходів станції метро «Святошин».

В Подільському районі горів автомобіль.

Знищено цілий підʼїзд

Найтяжчі наслідки - в Шевченківському районі. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на 7.00 відомо про 5 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей.

Розбір завалів триває. За даними рятувальників під руїнами ще є люди.

Загалом наразі відомо про 5 загиблих та 19 постраждалих внаслідок російської атаки.8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Тимчасово закрито один з виходів зі станції метро "Святошин"

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин", тимчасово закрито один із виходів, повідомила Київська міська державна адміністрація вранці понеділка.

Зокрема, закрито вихід №8 — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), у бік мосту.

У КМДА уточнили, що решта входів і виходів працюють у штатному режимі, змін у графіку роботи станції немає — метро функціонує без перебоїв.

Але рух транспорту поблизу станції метрополітену "Святошин" та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує:

тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;

автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;

автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро "Святошин":

автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";

автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

рух тролейбусів № 41 затримується.

Нагадаємо, вночі 17 червня РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці тоді загинуло 28 людей.