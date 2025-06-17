Удар по Києву: знищено потужності виробників термобілизни та сублімованих продуктів

Внаслідок масованого удару російських окупантів у Києві знищено потужності компанії Fahrenheit, яка займалася виробництвом одягу та термобілизни, в тому числі для військових. Також під удар потрапило підприємство Harchi Food, яка виробляє сухпайки.

Про це повідомляє Delo.ua.

Знищено потужності компанії Fahrenheit

"Друзі, змушені повідомити, що через чергову варварську атаку Росії було пошкоджено наше виробництво. Удар прийшовся по місцю, де ми роками створювали одяг для всіх і кожного, в тому числі для наших військових", - йдеться у повідомленні пресслужби Fahrenheit.

В компанії наголосили, що у зв’язку з цим змушені скасувати всі поточні замовлення та призупинити прийом нових на невизначений термін.

Компанія Fahrenheit, яка була заснована в 2009 році в Києві, займається розробкою та виробництвом високотехнологічного одягу. Всі вироби виготовлені в Україні, на власному виробництві. Компанія є офіційним партнером таких світових виробників високотехнологічних матеріалів - Polartec (США), PrimaLoft (США), GELANOTS (Японія).

Постраждало виробництво Harchi Food

Також російський дрон знищив потужності підприємства Harchi Food, що виробляє сублімовані продукти харчування та сухпайки.

"Нашого підприємства немає. Наразі пожежники ліквідовують пожежу від прильоту дрона. Все згоріло", - йдеться у відео, яке розміщено на сторінці компанії у Фейсбук.

крім всього іншого підари знищили виробництво одного з найкращих субліматів pic.twitter.com/rf6YoYMSRu — Oleh Khursenko (@ilovepeople185) June 17, 2025

Компанія Harchi Food виробляє сублімовану їжу під брендом "Харчі" (їжа в похід, туристична їжа, сухпайки).

Сьогодні, 17 червня, РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці 14 людей загинули під час ударів, понад 40 — поранені.

Внаслідок ударів “Укрпошта” втратила два відділення в столиці.