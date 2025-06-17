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Удар по Киеву: уничтожены мощности производителей термобелья и сублимированных продуктов
В результате массированного удара российских окупантов в Киеве уничтожены мощности компании Fahrenheit, занимающейся производством одежды и термобелья, в том числе для военных. Также под удар попало предприятие Harchi Food, производящее сухпайки.
Об этом сообщает Delo.ua.
Уничтожены мощности компании Fahrenheit
"Друзья, вынужденные сообщить, что из-за очередной варварской атаки России было повреждено наше производство. Удар пришелся по месту, где мы годами создавали одежду для всех и каждого, в том числе для наших военных", — говорится в сообщении прессслужбы Fahrenheit.
В компании подчеркнули, что в этой связи вынуждены отменить все текущие заказы и приостановить прием новых на неопределенный срок.
Компания Fahrenheit, основанная в 2009 году в Киеве, занимается разработкой и производством высокотехнологичной одежды. Все изделия сделаны в Украине, на собственном производстве. Компания является официальным партнером таких мировых производителей высокотехнологичных материалов – Polartec (США), PrimaLoft (США), Gelanots (Япония).
Пострадало производство Harchi Food
Также российский дрон уничтожил мощности предприятия Harchi Food, производящего сублимированные продукты питания и сухпайки.
"Нашего предприятия нет. Сейчас пожарные ликвидируют пожар от прилета дрона. Все сгорело", — говорится в видео, размещенном в соцсети Х.
Компания Harchi Food производит сублимированную еду под брендом "Харчи" (еда в поход, туристическая еда, сухпайки).
Сегодня, 17 июня, РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице 14 человек погибли во время ударов. По последним данным, известно о 99 пострадавших, 59 из них – госпитализированы.
В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице.