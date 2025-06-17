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Удар по Киеву: уничтожены мощности производителей термобелья и сублимированных продуктов

Удар по Киеву: уничтожены мощности производителей термобелья и сублимированных продуктов
Фото: скриншот видео компании Harchi Food

В результате массированного удара российских окупантов в Киеве уничтожены мощности компании Fahrenheit, занимающейся производством одежды и термобелья, в том числе для военных. Также под удар попало предприятие Harchi Food, производящее сухпайки.

Об этом сообщает Delo.ua.

Уничтожены мощности компании Fahrenheit

"Друзья, вынужденные сообщить, что из-за очередной варварской атаки России было повреждено наше производство. Удар пришелся по месту, где мы годами создавали одежду для всех и каждого, в том числе для наших военных", — говорится в сообщении прессслужбы Fahrenheit.

В компании подчеркнули, что в этой связи вынуждены отменить все текущие заказы и приостановить прием новых на неопределенный срок.

Компания Fahrenheit, основанная в 2009 году в Киеве, занимается разработкой и производством высокотехнологичной одежды. Все изделия сделаны в Украине, на собственном производстве. Компания является официальным партнером таких мировых производителей высокотехнологичных материалов – Polartec (США), PrimaLoft (США), Gelanots (Япония).

Пострадало производство Harchi Food

Также российский дрон уничтожил мощности предприятия Harchi Food, производящего сублимированные продукты питания и сухпайки.

"Нашего предприятия нет. Сейчас пожарные ликвидируют пожар от прилета дрона. Все сгорело", — говорится в видео, размещенном в соцсети Х.

Компания Harchi Food производит сублимированную еду под брендом "Харчи" (еда в поход, туристическая еда, сухпайки).

Фото 2 — Удар по Киеву: уничтожены мощности производителей термобелья и сублимированных продуктов
Фото 3 — Удар по Киеву: уничтожены мощности производителей термобелья и сублимированных продуктов
Фото 4 — Удар по Киеву: уничтожены мощности производителей термобелья и сублимированных продуктов

Сегодня, 17 июня, РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице 14 человек погибли во время ударов. По последним данным, известно о 99 пострадавших, 59 из них – госпитализированы.

В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице.

Автор:
Светлана Манько