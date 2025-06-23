В Киеве в результате атаки РФ шестеро погибших, поврежден один из выходов станции метро, КПИ и КНЭУ

Ночью 23 июня враг нанес массированный комбинированный удар баллистикой и ударными дронами по Киеву, нанеся повреждение гражданской инфраструктуры. Известно о шести погибших и 22 пострадавших в результате атаки (обновлено в 10:00).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на мэра Виталия Кличко и главу КМВА Тимура Ткаченко.

Последствия атаки

От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

В Голосеевском районе повреждены 2 авто и бизнес-центр.

В Деснянском районе сформировалась воронка во дворе жилого дома.

В Дарницком районе поврежден 2-этажный жилой дом.

В Соломенском районе есть последствия по меньшей мере 5 локациях. Поврежден бизнес-центр, на местах много выбитых окон. В Киевском политехническом университете выбило окна. Также выбиты окна в главном корпусе Киевского национального экономического университета и в трех общежитиях.

В Святошинском районе есть последствия по меньшей мере 4 локациях: падения обломков фиксированы на территории стадиона. Произошел пожар рядом с жилым домом и повреждено нежилое помещение. Поврежден один из выходов станции метро «Святошин».

В Подольском районе горел автомобиль.

Уничтожен целый подъезд

Самые тяжелые последствия – в Шевченковском районе. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на 7:00 известно о пятерых погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей. По состоянию на 10:00 количество погибших возросло до шести.

Разбор завалов продолжается. По данным спасателей, под руинами еще есть люди.

Всего по состоянию на 10:00 известно о пятерых погибших и 22 пострадавших в результате российской атаки. 12 из них находятся в стационарах городских больниц.

Временно закрыт один из выходов со станции метро "Святошин"

В результате вражеской атаки повреждена инфраструктура станции метро "Святошин", временно закрыт один из выходов, сообщила Киевская городская государственная администрация утром понедельника.

В частности, закрыт выход №8 — к Чернобыевской площади (Героям Бреста), в сторону моста.

В КГГА уточнили, что остальные входы и выходы работают в штатном режиме, изменений в графике работы станции нет — метро функционирует без перебоев.

Но движение транспорта возле станции метрополитена "Святошин" и ул. Ивана Выговского перекрыт.

По ул. Ивана Выговского транспорт курсирует:

троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 – к площади Валерия Марченко;

автобус №32: Литовский проспект – ул. Белицкая;

автобус №36ТР: ул. Северная – просп. Европейского Союза – ул. Чернобыльская к площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро "Святошин":

автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";

автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута №23;

движение троллейбусов №41 задерживается.

Напомним, ночью 17 июня РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице тогда погибли 28 человек.