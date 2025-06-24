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Росія під час останньої атаки Києва повністю знищила офіс мережі "Сирне королівство"

обстріл, Сирне королівство
Фото: Сирне королівство

Унаслідок комбінованої нічної атаки російських дронів-камікадзе 23 червня було повністю знищено офіс компанії "Сирне королівство" в Києві.
 

Під час обстрілу 23 червня у Києві в офісі нікого не було, жертв і постраждалих вдалося уникнути, проте знищена вся документація головного офісу. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення представники компанії.

"На щастя, у той момент співробітників у ньому не було. Усі живі — і це головне.Офіс вигорів вщент. Разом із ним — усі сервери з базами даних і документи", - наголосили в компанії.

Фото 2 — Росія під час останньої атаки Києва повністю знищила офіс мережі "Сирне королівство"
"Сирне королівство", офіс якого знищили дрони, працює в Україні понад 10 років. Фото компанії

Попри знищений офіс, мережа магазинів продовжує роботу. 48 команд і 250 працівників по всій Україні забезпечують обслуговування клієнтів, наголосили в "Сирному королівстві".

У компанії попереджають про можливі тимчасові незручності, оскільки деякі процеси наразі виконуються вручну. Команда запевнила, що робить усе можливе, аби покупці не відчули наслідків атаки.

 У ніч на 23 червня російські війська здійснили атаку по Україні і зокрема по Києву. Загинуло дев'ять людей, у семи районах столиці зафіксували руйнування.

Як повідомляло Delo.ua, журналісти підрахували, у які райони Києва прилітає найчастіше і опублікували мапу найбільш обстрілюваних місць за три роки війни.

Автор:
Леся Соловчук