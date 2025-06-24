Россия во время последней атаки на Киев полностью уничтожила офис сети "Сырное королевство"

В результате комбинированной ночной атаки российских дронов-камикадзе 23 июня был полностью уничтожен офис компании "Сырное королевство" в Киеве.



В ходе обстрела 23 июня в Киеве в офисе никого не было, жертв и пострадавших удалось избежать, однако уничтожена вся документация головного офиса Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение представители компании.

"К счастью, в тот момент сотрудников в нем не было. Все живы — и это главное. Офис выгорел дотла. Вместе с ним — все серверы с базами данных и документы", — подчеркнули в компании.

"Сырное королевство", офис которого уничтожили дроны, работает в Украине более 10 лет. Фото компании

Несмотря на уничтоженный офис, сеть магазинов продолжает работу. 48 команд и 250 работников по всей Украине обеспечивают обслуживание клиентов, подчеркнули в "Сырном королевстве".

В компании предупреждают о возможных временных неудобствах, поскольку некоторые процессы выполняются вручную. Команда заверила, что делает все возможное, чтобы покупатели не ощутили последствия атаки.

В ночь на 23 июня российские войска совершили атаку по Украине и в частности по Киеву. Погибли девять человек, в семи районах столицы зафиксировали разрушения.

Как сообщало Delo.ua, журналисты подсчитали, в какие районы Киева прилетает чаще всего и опубликовали карту самых обстреливаемых мест за три года войны.