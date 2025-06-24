В какие районы Киева прилетает чаще всего: карта самых обстреливаемых мест за три года войны

В Шевченковском и Святошинском районах Киева журналисты насчитали более 30 попаданий за три года.

За более чем три года полномасштабной войны от российских обстрелов Киева больше всего страдают Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы, сообщает Delo. ua со ссылкой на аналитику Texty.org.ua.

За последний обстрел 23 июня в Киеве в результате атаки РФ девять погибших, поврежден один из выходов станции метро, КПИ и КНЭУ.

Безопаснее всего жить на Троещине, как следует из карты обстрелов. Анализ учел только те попадания, о которых официально сообщалось.

Удары ракетами приходятся преимущественно на районы, где есть крупные промышленные предприятия: завод «Артем» и Киевский завод автоматики (Шевченковский район), заводы «Антонов» (Святошинский район), «Меридиан» и «Большевик» (Соломенский район). На карте фигурируют также разбросанные по всему городу энергообъекты.

Россия пыталась добраться и до столичных аэропортов. В свое время российские ракеты достаточно регулярно целились в аэропорт «Жуляны» в Соломенском районе. Скорее всего, россияне считали, что там располагаются какие-то элементы украинских ВВС или ПВО.

Динамика разрушительных обстрелов Киева с начала полномасштабной войны. Texty.org.ua

Самым разрушительным месяцем для столицы стал март 2022 года — тогда значительное количество обстрелов приходилось на снаряды русской артиллерии. Еще одним пиком был май 2023-го, когда россияне совершили 18 обстрелов. Тогда же враг начал массово использовать "шахеды".

В конце 2024 обстрелы Киева стали регулярными. Россия начала запускать больше дронов, они совершенствуются, летят выше, и их труднее сбивать.

Как сообщало ранее Delo.ua, июньские атаки российских БпЛА на Киев и область нанесли ущерб окружающей среде более чем на 5,7 млн грн.