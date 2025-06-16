Июньские атаки российских БПЛА на Киев и область нанесли ущерб окружающей среде более 5,7 млн грн

В июне 2025 года Киев и Киевская область из-за разрушительных атак российских БПЛА понесли масштабные экологические потери. За два дня, 6 и 10 июня, в атмосферу столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ. По предварительным подсчетам, экологический ущерб превысил 5,7 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как отметили в ведомстве, все эти инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу без фильтрации, в условиях боевых действий. Зафиксировано массовое горение топлива, стройматериалов, пластиков, техники.

"Это не только уничтожение инфраструктуры — это системное уничтожение окружающей среды, загрязнение воздуха и создание долгосрочных рисков для здоровья жителей столицы", — подчеркнули в Минэкологии.

Вражеские атаки на Киев

В ночь на вторник, 10 июня, российская армия атаковала Украину "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили все ракеты и часть вражеских дронов. Основными направлениями удара были Киев и Одесса.

В столице зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в ряде районов города, пострадали и многочисленны разрушения, вспыхнули пожары. Были повреждены административные и складские объекты предприятия УК "Киевавтодор".

Также при обстреле Киева 10 июня были полностью уничтожены. главный склад и сервисный центр компании Gemini Espresso .

6 июня, в результате обстрела в Киевской области были повреждены железнодорожные пути. Поезда Трипольского направления изменили маршрут, а Kyiv City Express временно усилил сообщение в столице. Ремонт путей был завершен до конца суток.