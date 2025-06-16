Червневі атаки російських БпЛА на Київ та область завдали збитків довкіллю на понад 5,7 млн грн

У червні 2025 року Київ та Київська область через руйнівні атаки російських БпЛА зазнали масштабних екологічних втрат. За два дні, 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тони шкідливих речовин. За попередніми підрахунками, екологічні збитки перевищили 5,7 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як зазначили у відомстві, усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу — без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.

"Це не лише знищення інфраструктури — це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці", — наголосили в Мінекології.

Ворожі атаки на Київ

У ніч проти вівторка, 10 червня, російська армія атакувала Україну “Шахедами”, крилатими та балістичними ракетами. Сили ППО збили усі ракети та частину ворожих дронів.Основними напрямками удару були Київ та Одеса.

В столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у низці районів міста, є постраждалі та численні руйнування, спалахнули пожежі. Було пошкоджено адміністративні та складські об’єкти підприємства КК “Київавтодор”.

Також під час обстрілу Києва 10 червня були повністю знищені.головний склад та сервісний центр компанії Gemini Espresso.

6 червня, унаслідок обстрілу на Київщині було пошкоджено залізничні колії. Поїзди Трипільського напрямку змінили маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилив сполучення у столиці. Ремонт колій було завершено до кінця доби.