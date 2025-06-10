Ворожа атака на Київ: пошкоджено приміщення і спецтехніку "Київавтодору"

Вранці 10 червня Київ зазнав чергової ворожої атаки, внаслідок якої пошкоджено адміністративні та складські об’єкти підприємства КК “Київавтодор”.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Пошкоджено приміщення і спецтехніку "Київавтодору"

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки безпілотного літального апарата на Київ пошкоджено адміністративну будівлю, два складські приміщення та дві одиниці спеціалізованої техніки підприємства КК "Київавтодор".

Постраждалих серед працівників немає, підприємство продовжує працювати у звичному режимі.

Масовані атаки на Київ та Одесу

У ніч проти вівторка, 10 червня, російська армія атакувала Україну “Шахедами”, крилатими та балістичними ракетами. Сили ППО збили усі ракети та частину ворожих дронів.

Основними напрямками удару були Київ та Одеса.

В столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у низці районів міста, є постраждалі та численні руйнування, спалахнули пожежі.

В Одесі внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.