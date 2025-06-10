Росіяни пошкодили обстрілами Софійський собор у Києві та Одеську кіностудію (ФОТО)

Російські обстріли уночі проти 10 червня пошкодили Софійський собор у Києві та Одеську кіностудію.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр культури України Микола Точицький.

Росіяни пошкодили Софійський собор

"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності", - наголосив міністр.

За його словами, вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення.

Точицький підкреслив, що цей храм XI століття — це душа всієї України.

Софійський собор був збудований у 1037 році на замовлення і коштом київського князя Ярослава Мудрого. Це одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Собор є частиною національного заповідника "Софія Київська". Вважається пам'яткою української архітектури та монументального живопису XI—XVIII століть, а також є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Постраждала Одеська кіностудія

Крім того, агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі також постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно.

Як розповів Точицький, пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму «Довженко» — національного проєкту про найвідомішого українського режисера.

"Росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього", - резюмував міністр.

Масовані атаки на Київ та Одесу

У ніч проти вівторка, 10 червня, російська армія атакувала Україну “Шахедами”, крилатими та балістичними ракетами. Сили ППО збили усі ракети та частину ворожих дронів.

Основними напрямками удару були Київ та Одеса.

В столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у низці районів міста, є постраждалі та численні руйнування, спалахнули пожежі.

В Одесі внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.