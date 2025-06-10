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Россияне повредили обстрелами Софийский собор в Киеве и Одесскую киностудию (ФОТО)
Российские обстрелы в ночь на 10 июня повредили Софийский собор в Киеве и Одесскую киностудию.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр культуры Украины Николай Точицкий.
Россияне повредили Софийский собор
"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыню, которая пережила столетие и символизирует рождение нашей государственности", — подчеркнул министр.
По его словам, взрывная волна повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения.
Точицкий подчеркнул, что этот храм XI века – это душа всей Украины.
Софийский собор был построен в 1037 году по заказу и на средства киевского князя Ярослава Мудрого. Это одно из немногих уцелевших построек времен Киевской Руси. Собор является частью национального заповедника "София Киевская". Считается памятником украинской архитектуры и монументальной живописи XI-XVIII веков, а также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пострадала Одесская киностудия
Кроме того, агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. Ночью также пострадала Одесская киностудия – место, где творилось украинское кино.
Как рассказал Точицкий, повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко» — национальному проекту о самом известном украинском режиссёре.
"Россия воюет не только с нашими городами — она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего", — резюмировал министр.
Массированные атаки на Киев и Одессу
В ночь на вторник, 10 июня, российская армия атаковала Украину "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили все ракеты и часть вражеских дронов.
Основными направлениями удара были Киев и Одесса.
В столице зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в ряде районов города, пострадали и многочисленны разрушения, вспыхнули пожары.
В Одессе в результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.
Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.