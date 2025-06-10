Россияне повредили обстрелами Софийский собор в Киеве и Одесскую киностудию (ФОТО)

Российские обстрелы в ночь на 10 июня повредили Софийский собор в Киеве и Одесскую киностудию.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр культуры Украины Николай Точицкий.

Россияне повредили Софийский собор

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыню, которая пережила столетие и символизирует рождение нашей государственности", — подчеркнул министр.

По его словам, взрывная волна повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения.

Точицкий подчеркнул, что этот храм XI века – это душа всей Украины.

Софийский собор был построен в 1037 году по заказу и на средства киевского князя Ярослава Мудрого. Это одно из немногих уцелевших построек времен Киевской Руси. Собор является частью национального заповедника "София Киевская". Считается памятником украинской архитектуры и монументальной живописи XI-XVIII веков, а также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пострадала Одесская киностудия

Кроме того, агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. Ночью также пострадала Одесская киностудия – место, где творилось украинское кино.

Как рассказал Точицкий, повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко» — национальному проекту о самом известном украинском режиссёре.

"Россия воюет не только с нашими городами — она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего", — резюмировал министр.

Массированные атаки на Киев и Одессу

В ночь на вторник, 10 июня, российская армия атаковала Украину "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили все ракеты и часть вражеских дронов.

Основными направлениями удара были Киев и Одесса.

В столице зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в ряде районов города, пострадали и многочисленны разрушения, вспыхнули пожары.

В Одессе в результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.