Вражеская атака на Киев: повреждены помещения и спецтехника "Киевавтодора"

Утром 10 июня Киев подвергся очередной вражеской атаке, в результате которой повреждены административные и складские объекты предприятия "Киевавтодор".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Повреждены помещения и спецтехнику "Киевавтодора"

Отмечается, что в результате вражеской атаки беспилотного летательного аппарата на Киев повреждено административное здание, два складских помещения и две единицы специализированной техники предприятия УК "Киевавтодор".

Пострадавших среди работников нет, предприятие продолжает работать в обычном режиме.

Массированные атаки на Киев и Одессу

В ночь на вторник, 10 июня, российская армия атаковала Украину "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили все ракеты и часть вражеских дронов.

Основными направлениями удара были Киев и Одесса.

В столице зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в ряде районов города, пострадали и многочисленны разрушения, вспыхнули пожары.

В Одессе в результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.