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Вражеская атака на Киев: повреждены помещения и спецтехника "Киевавтодора"
Утром 10 июня Киев подвергся очередной вражеской атаке, в результате которой повреждены административные и складские объекты предприятия "Киевавтодор".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.
Повреждены помещения и спецтехнику "Киевавтодора"
Отмечается, что в результате вражеской атаки беспилотного летательного аппарата на Киев повреждено административное здание, два складских помещения и две единицы специализированной техники предприятия УК "Киевавтодор".
Пострадавших среди работников нет, предприятие продолжает работать в обычном режиме.
Массированные атаки на Киев и Одессу
В ночь на вторник, 10 июня, российская армия атаковала Украину "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили все ракеты и часть вражеских дронов.
Основными направлениями удара были Киев и Одесса.
В столице зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в ряде районов города, пострадали и многочисленны разрушения, вспыхнули пожары.
В Одессе в результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.
Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.