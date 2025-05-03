Лукьяновку обходят десятой дорогой: что происходит с арендой в Киеве

Аренда квартир в Киеве продолжает дорожать из-за высокого спроса на жилье и падения продаж недвижимости.

В апреле 2025-го снять жилье в столице в среднем можно по ценам Львова, но чуть дешевле, чем в Ужгороде.

Как рассказала в комментарии Delo.ua глава киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Оксана Ковтун, в Киеве преобладает спрос на качественное жилье – 1- и 2-комнатные квартиры, именно они растут в цене. Старый фонд и квартиры с советским ремонтом кажутся тяжело и цены на них не выросли.

"Это могут быть новостройки со свежим ремонтом. Ценится центр, новые массивы. В частности, арендаторы предпочитают закрытые ЖК, обеспеченные социальной и коммерческой инфраструктурой, — это "Варшавский", "Комфорт таун", также ЖК в пригородных районах — на Софиевской и Петропавловской Борщаговке, в Крыму.

Средняя цена аренды квартир в Киеве, по данным ЛУН, составляет 17 500 гривен в месяц. По этому показателю столица уступает только Ужгороду, где в среднем снять квартиру можно за 18 800 гривен.

Стоимость аренды квартир в разных районах Киева и пригороде в мае 2025 года. Инфографика: ЛУН

Цены на аренду зависят от района и состояния квартиры. В центральных районах снять однокомнатное жилье можно от $700 и выше. На окраине и пригородной зоне цены в новых комплексах от 14 000 до 18 000 гривен.

"Двухкомнатные оценивают в зависимости от метража, потому что сейчас практикуют квартиры с европланировкой, где отдельно кухня со столовой и спальня. Такие варианты стоят от 17 000 в зависимости от дома и наполнения", — подчеркнула Ковтун.

В то же время риелтор подчеркнула, что в последние месяцы особый акцент арендаторы делают на безопасности жилья. По ее словам, клиенты обращают внимание на наличие укрытия, в идеале, чтобы оно было в доме. Также гораздо меньший спрос на аренду на Лукьяновке.

"Квартиры в этом районе сдаются гораздо дольше и по более низкой цене, за исключением бюджетных вариантов. Если брать ЖК "Французский бульвар" на Лыбидской и какой-то новый ЖК на Лукьяновке с более-менее одинаковыми объектами, то на Лыбидской будет и более высокий спрос, и более высокая цена, и более короткий срок экспозиции квартиры".

Как писало ранее Delo.ua, аренда жилья в некоторых городах-спутниках Киева подорожала на 40% и 70%.