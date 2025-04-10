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Цены на аренду квартир дали задний ход
В апреле самые высокие арендные ставки на жилье зафиксированы в Киеве, Львове и Ужгороде.
За последние полгода арендовать жилье в Украине стало доступнее: соотношение средней заработной платы к средней арендной ставке снизилось почти во всех городах страны.
Рост цен на аренду начал притормаживать. Сегодня самые высокие арендные ставки наблюдаются в Киеве, Львове и Ужгороде. Соотношение средней местной заработной платы к средней арендной ставке снизилось почти во всех регионах страны – то есть снимать квартиры стало дешевле, свидетельствуют данные исследования ЛУН.
Однако говорить о том, что "средний работающий украинец" может самостоятельно арендовать 1-комнатную квартиру в более или менее безопасных западных и центральных регионах страны пока рано, ведь почти во всех них аренда будет стоить 50% и больше среднего заработка. Исключение – Черкассы и Хмельницкий, у них аренда средней 1-комнатной квартиры будет стоить хоть и немного, но все же меньше половины среднего заработка.
Топ-5 самых дорогих городов на аренду недвижимости
По состоянию на начало апреля 2025 года рост арендных ставок в стране немного притормозил. Почти во всех регионах отмечалось снижение средней цены аренды в полугодовой ретроспективе. Стоимость аренды 1-комнатной квартиры снизилась на 3% в Киеве и Ужгороде, на 7% — во Львове и Ивано-Франковске, на 12% — в Одессе, Ровно и Днепре.
В сегменте двухкомнатных квартир наибольшее снижение арендных ставок за полгода было зафиксировано в Днепре (-17%) и Одессе (-14%). Столица напротив продемонстрировала повышение средней стоимости аренды 2-комнатных квартир на 4%.
Самыми дорогими городами для аренды остаются Киев, Львов и Ужгород. В сегменте 1-комнатных квартир Киев по средней стоимости аренды (17 тыс. грн в месяц) занимает второе место в этом рейтинге, уступив Ужгороду (18,2 тыс. грн) и опередив Львов (16,7 тыс. грн). А вот в сегменте 2- и 3-комнатных квартир арендные ставки в столице намного выше львовских и ужгородских.
В Киеве 2-комнатную квартиру снимают в среднем за 27 000 грн в месяц, а 3-комнатную – за 43 200 грн в месяц. Во Львове за аналогичные квартиры придется в среднем платить 20 000 грн и 23 000 грн соответственно, а в Ужгороде – 20 900 грн и 25 000 грн.
В регионах, приближенных к боевым действиям, соотношение зарплаты и стоимости аренды 1-комнатных квартир значительно ниже. В частности, в наиболее обстреливаемых Харькове, Запорожье, Николаеве и Одессе на аренду хватит 19-39% среднего заработка – хотя в Днепре за аренду 1-комнатной все же придется отдавать почти половину (46%) среднего заработка.
Цены на аренду квартир в Киеве
Стоимость аренды 2-х и 3-комнатных квартир растет, квартиры сдаются быстрее, а самые платежеспособные арендаторы – автослесари, маркетологи, главбухи и менеджеры.
В 1 квартале 2025 года наиболее активно росли арендные ставки на 2- и 3-комнатные квартиры. С начала года средняя стоимость их аренды прибавила более 3 тыс. грн и достигла 27 тыс. грн. грн для 2-комнатных и 43,2 тыс. грн. грн для 3-комнатных.
А средняя арендная ставка для 1-комнатных квартир с начала года не изменилась и составляет 17 тыс. грн – хотя в феврале она немного «проседала».
Самые дешевые квартиры для аренды в столице следует искать в Деснянском районе – в среднем, стоимость 1-комнатной здесь составляет 9 тыс. грн в месяц. Самые дорогие варианты традиционно расположены в центральных районах города. К началу 2 квартала средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Печерском районе составляет 37,6 тыс. грн, а в Шевченковском – 23 тыс. грн. грн в месяц.
Ранее Delo.ua писало о том, что во время войны аренда квартир в Киеве выросла на 60%.