Днепр наступает Киеву на пятки по ценам на аренду квартир

Цены на аренду жилья в Украине претерпели существенные изменения после зимних месяцев затишья. В некоторых областях спрос превышает предложение в десятки раз.

В феврале 2025 года в разных регионах Украины начали ползти вверх цены на аренду квартир .

Самый большой шаг роста месяц к месяцу зафиксирован в Черкасской области – 40%, свидетельствуют данные исследования аналитического центра DIM.RIA. В западных регионах страны заоблачные цены начали проседать – во Львовской области аренда подешевела на 5%, Закарпатской – на 7%, Ивано-Франковской – на 3%, Волынской – на 2%, Ровенской – на 1%.

Арендовать однокомнатную квартиру в Украине в феврале дороже всего обойдется в столице — в среднем 17,6 тыс. грн.

Тем не менее, цены на аренду в Киеве могут существенно отличаться в зависимости от района: от 9,2 тыс. грн за среднюю однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23 тыс. грн. грн в Печерском.

Второе место по средней стоимости однокомнатного жилья занимает Днепропетровская область – там владельцы просят в среднем 14 тыс. в месяц.

Больше всего интерес к жилью подскочил в Кировоградской, Житомирской, Волынской и Тернопольской областях. В то время как спад спроса наблюдался в Запорожье, Николаевской и Ровенской (на 21-27% меньше по сравнению с январем).

Спрос на аренду все же превышает предложение почти по всей Украине. Соотношение количества опубликованных объявлений и отзывов в феврале больше всего отличается в Житомирской, Тернопольской и Винницкой областях.

В Житомирской области интерес к аренде квартир вдвое превышает имеющееся предложение. Инфографика: DIM.RIA

В Киеве на каждое объявление по аренде квартиры приходится в среднем 10 отзывов, в области — 12.