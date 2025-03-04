Дніпро наступає Києву на п'яти за цінами на оренду квартир

Ціни на оренду житла в Україні зазнали суттєвих змін після зимових місяців затишшя. У деяких областях попит перевищує пропозицію в десятки разів.

У лютому 2025 року у різних регіонах України почали повзти вгору ціни на оренду квартир.

Як свідчать дані дослідження аналітичного центру DIM.RIA, найбільший крок зростання місяць до місяця зафіксований в Черкаській області - 40%. У західних регіонах країни захмарні ціни почали просідати - у Львівській області оренда подешевшала на 5%, Закарпатській - на 7%, Івано-Франківській - на 3%, Волинській - на 2%, Рівненській - на 1%.

Орендувати однокімнатну квартиру в Україні у лютому найдорожче обійдеться у столиці — у середньому 17,6 тис. грн.

Проте ціни на оренду у Києві можуть суттєво відрізнятись в залежності від району: від 9,2 тис. грн за середню однокімнатну квартиру у Деснянському районі до 23 тис. грн у Печерському.

Друге місце за середньою вартістю однокімнатного житла посідає Дніпропетровська область — там власники просять в середньому 14 тис. на місяць.

Найбільше інтерес до житла підскочив у Кіровоградській, Житомирській, Волинській та Тернопільській областях. Тоді як спад попиту спостерігався у Запоріжжі, на Миколаївщині та Рівненщині (на 21-27% менше порівняно з січнем).

Попит на оренду все ж перевищує пропозицію майже у всій Україні. Співвідношення кількості опублікованих оголошень та відгуків у лютому найбільше відрізняється у Житомирській, Тернопільській та Вінницькій областях.

На Житомирщині інтерес до оренди квартир удвічі перевищує наявну пропозицію. Інфографіка: DIM.RIA

У Києві на кожне оголошення з оренди квартири припадає в середньому 10 відгуків, в області — 12.