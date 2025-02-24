Оренда квартир у Києві знову почала дорожчати

Після кількох місяців затишшя у Києві знову зафіксували зростання орендних ставок на квартири.

Про подорожчання оренди квартир в столиці свідчать дані статистики ЛУН. Ще в січні оренда однокімнатної в середньому становила 16 тисяч гривень, зменшившись на 1 000 гривень протягом двох місяців. А наприкінці лютого ціна знову зросла до 17 тисяч на місяць.

За три роки війни оренда квартир у Києві подорожчала на 60%, найбільше ціни зросли торік - на 36%.

Аналітики ринку пов'язують здорожчання житла в оренду з внутрішнію міграцією у країні – через війну все ще багато людей переїжджають до Києва з прифронтових регіонів. Це створює додатковий попит.

Інфографіка: ЛУН

По-друге, на ринку спостерігається зменшення пропозиції – хороших квартир стає менше, особливо бюджетних варіантів. Ті, хто могли здавати квартиру, або вже здали, або взагалі зняли її з оренди з різних особистих причин, розповіла в коментарі Delo.ua рієлтор Ірина Луханіна.

По-третє, взимку студенти повертаються до Києва, плюс багато хто знову виходить в офіси після свят, що теж підігріває попит.

За словами Луханіної, оренда зростає, але нерівномірно у різних типах квартир. "Зима – період легкої стабілізації, а от весна може принести новий стрибок цін. Тож якщо хтось планує знімати житло – зараз ще можна знайти адекватні варіанти", - наголошує рієлторка.

На оренду також впливає інфляція та нестабільний долар, адже "власники хочуть компенсувати ризики, підвищуючи ціни".

"Зважаючи на те, що нещодавно мер Кличко заявив про те, що у Києві вдвічі збільшилась кількість людей, не дивно, що зростають ціни

Ціни на оренду квартир у Києві станом на лютий 2025 року

Найдешевші ціни на оренду квартир у Києві – у Деснянському районі. За словами Ірини Луханіної, у грудні середня оренда тут становила 9 000 грн, а вже в січні 10 500 грн.

Найдорожчим районом залишається Печерськ, проте тут житло дещо подешевшало: з середньої ціни у грудні 34 400 грн до 32 950 грн у січні.

За даними статистики ЛУН, за Києвом також підтягуються і ціни в передмісті: найдешевші однокімнатні у Бучі (10 000 гривень), Броварах та Ірпені (по 12 000). Найдорожче - на Софівській Борщагівці, що співставно зі столичними цінами на Оболоні чи на Лівому березі.

Інфографіка: ЛУН

Старий житловий фонд (хрущовки та сталінки) просів у ціні – у січні оренда впала на 10%. "Дорожчають в основному квартири у нових будинках, особливо якщо є новий ремонт і укриття, хороша логістика. На "бабусині" квартири хоч і не такі великі ціни, проте здаються вони набагато швидше, ніж варіанти у сучасних будинках", - пояснила Луханіна.

За прогнозом рієлтора, у березні і квітні 2025-го очікується стрибок цін на оренду.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що у Києві дешевшає оренда старого фонду - від "хрущовок" до "царських" будинків.

Також повідомлялось про те, що 90% ринку оренди житла в Україні перебуває у тіні, що призводить до втрат шалених коштів у бюджеті через несплату податків.