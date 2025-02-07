90% ринку оренди житла в Україні перебуває у тіні: скільки грошей втрачає бюджет

В Україні щорічно укладається до 1,5 мільйона угод про оренду житла, з яких 90% - неофіційно.

Про це повідомила директорка ГО "Інститут житла" Аліна Москаленко, передає "Укрінформ".

За її словами, на відміну від розвинених країн, ринок оренди житла в Україні перебуває в тіні. Загальна кількість угод про оренду складає близько 1,5 мільйона на рік.

"Є дані, що близько 90% цих угод, тобто, десь 1 350 000, укладаються неофіційно, що призводить до втрат шалених коштів у бюджеті через несплату податків", - зауважила Москаленко.

Легалізація ринку оренди житла

Експертка нагадала, що наразі у Верховній Раді триває робота над законопроєктом №12377 про основні засади житлової політики, який має врегулювати запровадження механізму доступної оренди.

Цим законопроєктом передбачено, що право користування житлом має виникати тільки на підставі офіційно укладених договорів, які обов'язково мають підлягати державній реєстрації.

"Водночас ми розуміємо, що без податкового та економічного стимулювання жодна модель здешевлення оренди не може запрацювати ефективно, і запровадження тільки вимоги реєстрації права користування без відповідних економічних стимулів не матиме позитивного результату. Тому вважаємо, що проблема детінізації ринку оренди потребує комплексного підходу", - підкреслила Москаленко.

Вона додала, що наразі обговорюється можливість внесення змін до податкового кодексу щодо зменшення розміру ПДФО, який сплачується фізичною особою з доходів, отриманих за надання житла в оренду, до 5% замість встановлених для даного виду договорів 18%.

"Наразі середній розмір орендної плати за житло по Україні становить 10-15 тисяч грн. При зменшенні ПДФО до 5% і виведенні з тіні цього ринку ми отримаємо щонайменше 12 млрд грн додаткових доходів до бюджету на рік. А ще є військовий збір, який втрачається державою. А ще є надходження адміністративного збору за реєстрацію договорів оренди. Тобто, якщо легалізувати ринок оренди, то навіть ці 12 млрд грн вже перевищать витрати на програму з надання субсидій переселенцям на оренду", - резюмувала експертка.

Нагадаємо, 29 січня запрацював новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидія на оренду житла. Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Але оформляти субсидію на оренду житла для ВПО можна буде лише за офіційними договорами оренди.

Зауважимо, оренда квартир у Києві протягом 2024 року подорожчала на понад 30% - у всіх районах і типах житла. Проте у січні 2025 у деяких категоріях ціни суттєво просіли.

Більше про тренди на ринку оренди нерухомості в Україні читайте в статті "Вниз чи вгору: що буде з цінами на оренду квартир у 2025 році".