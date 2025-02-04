Який відсоток від зарплати складає оренда однокімнатної квартири у Києві, Львові та Одесі

71% зарплати продавця-консультанта в Києві складає оренда однокімнатної квартири. А середня оренда двокімнатної квартири в Києві коштує більше, ніж середня зарплата того ж самого продавця-консультанта.

Про це свідчать результати дослідження ЛУН та Work.ua, в якому порівняли середні зарплати окремих професій та середню оренду квартир у Києві, визначивши відсоток, який складає частка зарплати, витрачена на оренду.

Зазначається, що для дослідження були обрані топ професії за популярністю від Work.ua.

Серед обраних професій найменше заробляє прибиральниця, а найбільше — водій.

Прибиральниця в Києві не може собі дозволити орендувати однокімнатну квартиру

Зокрема, 71% середньої зарплати продавця-консультанта в Києві складає оренда однокімнатної квартири, а 52% — у водія.

Якщо водій захоче орендувати двокімнатну квартиру в Києві, то її оренда складе вже понад 72% його місячної заробітної плати, а для продавця-консультанта — це вже 105%.

Так само водій не може собі дозволити орендувати трикімнатну квартиру в столиці, адже середня вартість оренди складає 123% його зарплати.

Прибиральниця в Києві не може собі дозволити орендувати навіть однокімнатну квартиру, оскільки середня зарплата цієї професії становить лише 112% від середньої вартості оренди.

Яка ситуація у Львові та Одесі

Що стосується Львова, то винаймати квартиру продавцю-консультанту там ще важче: відсоток між середньою оплатою праці цієї професії та середньою орендою квартири становить 83%.

А в Одесі ситуація для цієї професії значно краща — 41% від зарплати треба витратити на оренду однокімнатної квартири.

Зауважимо, оренда квартир у Києві протягом 2024 року подорожчала на понад 30% - у всіх районах і типах житла. Проте у січні 2025 у деяких категоріях ціни суттєво просіли.

Більше про тренди на ринку оренди нерухомості в Україні читайте в статті "Вниз чи вгору: що буде з цінами на оренду квартир у 2025 році".