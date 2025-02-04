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Какой процент от зарплаты составляет аренда однокомнатной квартиры в Киеве, Львове и Одессе

аренда квартиры
Фото: Freepik

71% зарплаты продавца-консультанта в Киеве составляет аренда однокомнатной квартиры. А средняя аренда двухкомнатной квартиры в Киеве стоит больше, чем средняя зарплата того же продавца-консультанта.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ЛУН и Work.ua , в котором сравнили средние зарплаты отдельных профессий и среднюю аренду квартир в Киеве, определив процент, который составляет доля зарплаты, потраченная на аренду.

Отмечается, что для исследования были выбраны профессии по популярности от Work.ua.

Среди выбранных профессий меньше всего зарабатывает уборщица, а больше всего водитель.

Уборщица в Киеве не может себе позволить арендовать однокомнатную квартиру

В частности, 71% средней зарплаты продавца-консультанта в Киеве составляет аренда однокомнатной квартиры, а 52% — у водителя.

Если водитель захочет арендовать двухкомнатную квартиру в Киеве, ее аренда составит уже более 72% его месячной заработной платы, а для продавца-консультанта — это уже 105%.

Также водитель не может себе позволить арендовать трехкомнатную квартиру в столице, ведь средняя стоимость аренды составляет 123% его зарплаты.

Уборщица в Киеве не может себе позволить арендовать даже однокомнатную квартиру, поскольку средняя зарплата этой профессии составляет всего 112% от средней стоимости аренды.

Фото 2 — Какой процент от зарплаты составляет аренда однокомнатной квартиры в Киеве, Львове и Одессе

Какая ситуация во Львове и Одессе

Что касается Львова, то снимать квартиру продавцу-консультанту там еще труднее: процент между средней оплатой труда этой профессии и средней арендой квартиры составляет 83%.

Фото 3 — Какой процент от зарплаты составляет аренда однокомнатной квартиры в Киеве, Львове и Одессе

А в Одессе ситуация для этой профессии значительно лучше — 41% зарплаты нужно потратить на аренду однокомнатной квартиры.

Фото 4 — Какой процент от зарплаты составляет аренда однокомнатной квартиры в Киеве, Львове и Одессе

Заметим, аренда квартир в Киеве в течение 2024 года подорожала более чем на 30% — во всех районах и типах жилья. Однако в январе 2025 года в некоторых категориях цены существенно просели.

Больше о трендах на рынке аренды недвижимости в Украине читайте в статье "Вниз или вверх: что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году".

Автор:
Светлана Манько