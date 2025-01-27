Одесса и Харьков лидируют по дешевизне жилья в Европе: опубликован новый рейтинг

Киев оказался на 125-м месте по стоимости жизни среди 141 города в европейских странах, которые анализирует сервис Numbeo. Кроме него, в списке, который обновляется каждые полгода, находятся Днепр (126-е место), Одесса (130), Львов (131) и Харьков (132).

Дешевле жить, согласно этим данным, - лишь в девяти проанализированных городах России. Сопоставимые с украинскими показатели имеют также Москва и Санкт-Петербург (123 и 128 места). Кроме того, ниже 120 места оказались такие восточноевропейские города как Кишинев, Скопье, Ниш, Минск и Приштина.

Самыми дорогими для проживания традиционно признаются города Швейцарии: первые пять позиций в рейтинге заняли Цюрих, Лозанна, Женева, Базель и Берн. Также в десятку попали Рейкьявик (Исландия), Лондон и города Норвегии (Тронхейм, Осло и Берген).

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых стоимость аренды жилья, продуктов питания, цен в ресторанах, проезда в транспорте и тарифов на коммунальные услуги. Эти показатели сравниваются с аналогичными в Нью-Йорке.

Однако сюда не включены расходы на жилье, такие как аренда или ипотека. С учетом последних — жизнь в Европе везде дешевле, чем в крупнейшем городе США, а без учета — лишь немного более высокими являются цены в трех самых дорогих городах Швейцарии.

При этом именно по стоимости расходов на жилье лидером является Лондон, за которым следуют Цюрих, Женева, Дублин, Амстердам, Рейкьявик, Базель, Лозанна и Брайтон. Самое дешевое жилье все так же в городах России, однако на предпоследних местах (139 и 140-м) оказались Одесса и Харьков, расположенные сравнительно близко к оккупированным РФ территориям и в течение войны подвергшиеся многочисленным атакам с ее стороны.

Отметим также, что по стоимости жилья для покупки в центре города, по данным Numbeo, с отрывом лидирует все же Цюрих: на 27 января она оценивается в среднем в 24,28 тысячи евро за квадратный метр. В Лондоне этот показатель составляет 18,77 тысячи евро, в Женеве – 18,14, Лозанне – 17,42, Берне – 13,19. Также в десятку попали Париж (12,58), Мюнхен (12,35), Люксембург (11,05), Вена (10,26) и Стокгольм (9,96 тысячи евро).

В Киеве этот показатель составляет 2237,6 тысячи евро за квадратный метр (105-е место из 131), а во Львове — 1876,3 тысячи евро (119-е). В конце рейтинга находятся Одесса с показателем 1277,9 тысячи евро (127-е место), Днепр с 1238 тысячами евро (129-е место) и Харьков с 1173 тысячами евро за квадратный метр (130-е место).