За сколько можно арендовать жилье на самых известных лыжных курортах

В Карпатах на горных курортах спадают цены после рождественских праздников.

Зимний отдых на горнолыжных курортах Украины остается популярным. Почти по всем направлениям количество отзывов в этом сезоне значительно выше, чем раньше. Цены на большинстве курортов остались на уровне прошлогодних, однако кое-где уменьшились или выросли. Это зависит от популярности направления и качества локальной инфраструктуры.

Самые демократичные цены на посуточную аренду возле лыжных склонов, которые расположены на Львовщине – это Сколе, Славск или Плавье – в 100 километрах от Львова. Здесь и скорее дешевеет посуточная аренда. По сравнению с новогодними ценниками в 1500-2000 гривен, сегодня снять квартиру можно за 650-800 грн в сутки.

Самые дорогие локации – на Франковщине – в январе 2025-го дешеветь не спешат, свидетельствуют данные аналитики Olx Недвижимость.

В преддверии Рождества самые высокие цены на проживание были зафиксированы в Полянице — на популярном курорте Буковель: цена за ночь здесь составила 5500 грн. В январе цены даже несколько выросли.

Цены на отдых на лыжных курортах в январе 2025 года:

с . Изки , Закарпатская область, медианная цена на жилье здесь закрепилась на уровне 600 грн за дом, 550 грн за номер в отеле и 490 грн за комнату.

. , Закарпатская область, медианная цена на жилье здесь закрепилась на уровне 600 грн за дом, 550 грн за номер в отеле и 490 грн за комнату. с. Пилипец , Закарпатская область – 3500 грн составляет медиана стоимость посуточной аренды домов, 1000 грн нужно будет заплатить за номер в этом году.

, Закарпатская область – 3500 грн составляет медиана стоимость посуточной аренды домов, 1000 грн нужно будет заплатить за номер в этом году. с. Мигово, Черновицкая область – медианная цена аренды дома составляет 3500 грн, а номеров в отеле – 4000 грн. Стоимость на комнаты посуточно 1500 грн.

Черновицкая область – медианная цена аренды дома составляет 3500 грн, а номеров в отеле – 4000 грн. Стоимость на комнаты посуточно 1500 грн. с . Славское , Львовская область – за дома посуточно придется заплатить 2000 грн., а медианная цена на отели составляет 875 грн.

. , Львовская область – за дома посуточно придется заплатить 2000 грн., а медианная цена на отели составляет 875 грн. с. Плавье Львовская область: медианная стоимость жилья составляет 500 грн.

Львовская область: медианная стоимость жилья составляет 500 грн. с. Подобовец, Закарпатская область – на аренду домов средняя цена сформировалась на уровне 3000 грн. Аренда комнат стартует от 400 грн в сутки.

Закарпатская область – на аренду домов средняя цена сформировалась на уровне 3000 грн. Аренда комнат стартует от 400 грн в сутки. с. Вышка, Закарпатская область – снять дом на сутки стоит 900 грн. За ночь в отеле нужно заплатить 1800 грн.

Закарпатская область – снять дом на сутки стоит 900 грн. За ночь в отеле нужно заплатить 1800 грн. с. Поляница (1.2 км от Буковеля), Ивано-Франковская область: аренда дома или квартиры - 5750 грн в сутки. Номер в отеле стоит около 2000 грн, а комнаты 1375 грн.

По сравнению с прошлогодними показателями удешевления цен в январе посуточная аренда жилья произошла в Изках, на 50% и Пилипце, Закарпатской области, на 25% по сравнению с прошлым сезоном.

В Мигово Черновицкой области, Славском и Плавье, Львовской области и Подобовце, Закарпатской области, медианные цены остались на уровне прошлого года.

Больше всего возросла стоимость аренды в Вышке Закарпатской области – вдвое. Также цены поднялись и в Полянице Ивано-Франковской обл., посуточная аренда в этом сезоне здесь стоит в среднем на 14% дороже, чем раньше.

В некоторых рекреационных локациях значительно уменьшилось количество объявлений на посуточную аренду жилья в декабре-январе 2024-2025 по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов.

В частности, в с. Подобовец в Закарпатье на 25% меньше объявлений в этом году, однако количество отзывов осталось почти на том же уровне, снизившись на 4%. В с. Вышка на 23% уменьшилось количество объявлений, вместе с тем на 22% стало меньше отзывов. Поляница тоже потеряла 13% предложения, однако количество отзывов на объявление здесь выросло почти вдвое.

По сравнению с предыдущим сезоном выросло количество жилья на посуточную аренду с. Плавье (на 50%), в с. Славское (на 21% больше), в с.

Ранее Delo.ua сообщало, что горнолыжные курорты Европы подорожали: стоимость лучших выросла на 10%.