Домик в Карпатах: как выросли цены в 10 популярных локациях за неделю до Рождества

Обычно на Новый год и рождественские праздники снять дом для отдыха в Карпатах гораздо сложнее и дороже. Однако в этом году в некоторых курортных городах цены не выросли.

Спрос на аренду частных домов в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской области активизировался еще в ноябре.

Наибольшим спросом пользуются рекреационные локации, приближенные к горнолыжным трассам, а также инфраструктуре отдыха.

10 популярных локаций в Карпатах: как выросла цена на дома

Самые высокие цены зафиксированы на посуточную аренду в Полянице – на популярном курорте Буковель, сообщили Delo.ua в Olx. Недвижимость Если сравнивать в динамике, в декабре 2023-го средняя цена за ночь здесь составляла 4700 грн. В сентябре 2024 стоимость снизилась до 4500 грн, такая же сохранилась в октябре и ноябре. Однако во второй половине декабря стоимость проживания резко выросла до – 5500 грн.

Наступает на пяти Поляницы и соседнее село Татаров – здесь больше всего возросла цена в абсолютных показателях. В декабре 2023 года за ночь здесь платили 3200 грн. В сентябре этого года снизилась до 3000 грн., но к ноябрю вернулась к значению 3100 грн. В декабре цены в объявлениях жилья появились ценники 5000 грн.

Выросла цена на аренду также в Косове. С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года цена осталась неизменной - 2000 грн. В декабре выросло до 3000 грн.

Зафиксированный рост и в Микуличине : год назад за ночь здесь в среднем платили 2300 грн. С сентября 2024 г. стоимость выросла до 2500 грн. В декабре аренда еще подорожала до 2800 грн.

Подросли цены и на гурсколыжном курорте в Яблунице, где в период с декабря 2023 по ноябрь 2024 за ночь платили еще 1500 грн, а в декабре 2000 грн.

В Ворохте цена выросла с 1700 (в декабре 2023-го) до 2000 грн за ночь сегодня. Причем цены выросли еще в сентябре.

В Славске – популярном горнолыжном курорте на Львовщине – в прошлом году цена была 1850 грн за ночь. В октябре 2024 – 2400 грн, а в ноябре 2200 грн. В декабре чуть меньше – 2000 грн.

В то же время в Яремче цены на аренду домов не изменились: как в декабре прошлого года за ночь нужно было заплатить 2000 грн, немного уменьшилась цена в ноябре (до 1800 грн), а в декабре 2024-го — снова 2000 грн за ночь.

В Сколе аренда также осталась на уровне декабря 2023-го — 2000 грн за ночь, хотя в сентябре этого года в объявлениях просили за избушки 2250 грн за ночь. В декабре цена уменьшилась до 2000 грн.

Цены на аренду домов в Киевской области.

Однако еще более высокие цены, чем в Карпатах, перед новогодними праздниками на дома в Киевской области, свидетельствуют данные исследования.

Богуслав — за год цена не изменилась – 1950 грн ночь.

— за год цена не изменилась – 1950 грн ночь. Княжичи — в декабре 2023 — 5500 грн. С сентября 2024 – 4000 грн.

— в декабре 2023 — 5500 грн. С сентября 2024 – 4000 грн. Крюковщина – 3550 грн в декабре 2023. В сентябре 2024 снизилась до 2300 грн, но в ноябре снова выросла – до 3000 грн.

– 3550 грн в декабре 2023. В сентябре 2024 снизилась до 2300 грн, но в ноябре снова выросла – до 3000 грн. Хотив – в декабре 2023 – 27 500 грн в сутки. В сентябре и октябре этого года – 16 250 грн, в ноябре – снова 27 500.

В сентябре 2024 года количество отзывов на дома в этих населенных пунктах, если сравнивать с декабрем 2023 года, снизилось на 39%. В октябре количество отзывов выросло на 36%, к сентябрю. В ноябре к октябрю снизилась на 55%. В декабре (по состоянию на 17 декабря) выросла на 59% до ноября.

Как сообщало ранее Delo.ua, из-за войны на посуточную аренду в Украине вырос спрос и цены.