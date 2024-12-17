"Золотая" аренда: сколько стоит снять на Новый год квартиру или дом в Киеве и окрестностях

Арендовать квартиру или частный дом в пригороде на Новый год – одна из самых популярных многолетних традиций в Киеве.

Спрос на аренду посуточно традиционно вырос в начале декабря, когда киевляне начали искать локации для празднования.

Потенциальные клинты предпочитают квартиры и дома с автономным питанием и отоплением, современной и просторной планировкой. Для квартир весомым плюсом является близость к метро или же большим паркингам, в случае необходимости укрытия .

Квартира на Новый год: на какие объекты наибольший спрос в Киеве

Как отметил в комментарии и Delo.ua, руководитель развития продуктов DIM.RIA Виталий Поберезский рынок активизировался еще в конце ноября. Не помешали росту интереса ни отключение электроэнергии, ни постоянные тревоги в Киеве.

Средняя цена посуточной аренды квартир в Киеве на начало декабря 2024 года составляла 1 300 гривен за сутки, что на 11% больше, чем в ноябре – декабре 2023 года. В то время средняя стоимость была на уровне 1100 грн/сутки.

В первой половине декабря 2024 года распределение цен выглядело так:

25% предложений имеют стоимость ниже 900 грн;

50% — ниже 1092 грн;

75% — ниже 1 307 грн.

В то же время, максимальная цена за сутки в непраздничные дни в 2024 году выросла до 2 тысяч гривен против 1,875 грн в 2023 году. Однако праздничная наценка на арендные ставки обычно составляет 100%-150%.

В декабре 2024 г. наблюдается рост средних цен на посуточную аренду квартир в Киеве и частных домов в Киевской области по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности на столичном рынке ежесуточной аренды предлагают около 5 тыс. квартир, в эту категорию входят и отдельные комнаты, рассказали Delo.ua в компании SV Development. Однако на празднование Нового года наибольшим спросом в столице пользуются квартиры в центре и районах поблизости.

Больше всего котируются на Новый год – квартиры в центральных районах, с современным ремонтом и максимальными удобствами. Иллюстрация: скрин объявления из OLX.

Обычно в довоенное время квартира недалеко от Майдана Незалежности или Софиевской площади для небольшой компании обходилась в сумму от $100 в сутки, для большой — от $300 и более. Такие квартиры быстро разбирают, ведь киевляне традиционно празднуют Новый год у центральной елки.

В 2024 году локацию для новогодней вечеринки подбирают и в эконом, и в бизнес варианте, рассказала риелтор Ирина Луханина. Арендаторы активно ищут квартиры с ремонтом, мебелью и современными энергосберегающими системами. Большое значение имеет также мощный аккумулятор, который может обеспечить освещение, музыку и приготовление пищи на случай отключения электроэнергии.

По словам эксперта, квартиры снимают обычно от двух суток и более, учитывая приготовление и комендантский час.

Квартиры на Новый год: цены на аренду в декабре 2024-го.

Цены на аренду посуточно в Киеве варьируются в зависимости от количества комнат, района и класса жилья, объясняет Ирина Луханина.

Ориентировочные цены на "новогодние" квартиры в столице:

1-комнатные апартаменты могут стоить от 800 до 1500 грн в сутки. К примеру, квартира на Лесном массиве – 900 грн, а квартира в центре на Печерске – 1 500 грн.

в сутки. К примеру, квартира на Лесном массиве – 900 грн, а квартира в центре на Печерске – 1 500 грн. 2-комнатные апартаменты обычно сдаются за 1000–2000 грн в сутки. Так, 2-комнатная квартира в центре по ул. Леси Украинки обойдется в 1800 грн.

в сутки. Так, 2-комнатная квартира в центре по ул. Леси Украинки обойдется в 1800 грн. 3-комнатные апартаменты имеют ценовой диапазон от 1500 до 2500 грн в сутки. К примеру, трехкомнатная квартира в центре на Печерске стоит 1 800 грн.

Цены на аренду домов в Киевской области.

Спрос на посуточную аренду в канун новогодних праздников способствовал заметному росту цен, особенно среди квартир в Киеве, где средняя цена выросла на 11%. Для домов в Киевской области подорожание составило чуть менее 5%. Максимальные цены на дома остаются стабильными.

По данным DIM.RIA, средняя стоимость посуточной аренды частного дома в Киевской области в первой половине декабря составляет уже 10,7 тыс. грн/сутки, что примерно на 5% больше, чем в ноябре – декабре 2023 года, когда она была на уровне 10,2 тыс. грн в сутки.

В 2024 году распределение цен на усадьбы выглядит так: 25% всех предложений стоят менее 5500 грн; 50% — менее 9450 грн; 75% — менее 13 000 грн.

100 тысяч грн за двое суток: в объявлениях сразу указывают "праздничные" расценки на аренду домов. Иллюстрация: скрин объявления из OLX.

Максимальная цена остается неизменной по сравнению с прошлым годом и составляет 40 000 грн за сутки аренды частного дома в Киевской области.

В 2023 году нижний ценовой диапазон был существенно дешевле: 25% всех предложений имели стоимость ниже 3150 грн, а 50% — ниже 5500 грн. Однако распределение высших ценовых категорий было более равномерным: в частности, 75% предложений имели стоимость до 15 500 гривен.

В то же время, на новогодний период цены на аренду домов в Киеве и пригороде значительно растут из-за высокого спроса, отметила Луханина. Примерные цены в сутки:

Дома до 6 человек (с небольшой территорией или стандартной оснасткой): от 8 000 до 12 000 грн в сутки, в зависимости от района и условий. К примеру, дом в Осокорках с зоной барбекю и бассейном предлагается за 8 000 грн.

(с небольшой территорией или стандартной оснасткой): от 8 000 до 12 000 грн в сутки, в зависимости от района и условий. К примеру, дом в Осокорках с зоной барбекю и бассейном предлагается за 8 000 грн. Дома на 10-15 человек (с большим двором, сауной или бассейном): 10 000–20 000 грн в сутки. К примеру, дом в Бориспольском районе с банкетным залом на 40 человек и BBQ-зоной стоит от 15 000 грн.

(с большим двором, сауной или бассейном): 10 000–20 000 грн в сутки. К примеру, дом в Бориспольском районе с банкетным залом на 40 человек и BBQ-зоной стоит от 15 000 грн. Элитные варианты с дизайнерским интерьером, бассейном или видом на Днепр могут стоить 20 000–30 000 грн в сутки и больше в зависимости от спецификаций и локации.

Аренда домов в пригороде Киева: на что "праздничный" спрос

Спрос нацелен на дома с территорией для празднований, бассейнами, сауной или местом для крупной компании. Часто дополнительные расходы включают оплату за каждого дополнительного гостя или услуги по обслуживанию праздника.

Такие же цены зафиксированы как в Киеве так и в пригороде столица. В частности: элитные дома в черте города (Осокорки, Конча-Заспа) с современными условиями, бассейнами или выходом к водоемам имеют цены от 8 000 до 50 000 грн в сутки.

В пригороде (Бориспольский, Обуховский, Киево-Святошинский районы) популярны большие праздничные дома. Их стоимость может достигать 25 000–30 000 грн в сутки в зависимости от емкости и дополнительных удобств, таких как банкетные залы или сауны.

Распределение спроса зависит от бюджета и формата празднования: в городе больше ищут компактные дома для семей или небольших компаний, в то время как в области преобладают заказы больших усадеб для больших групп.

Самыми популярными районами Киевской области для аренды домов на Новый год традиционно остаются, Обуховский район (Конча-Заспа, Романков и Козин). Этот район привлекает богатых арендаторов, которые ищут элитную недвижимость с бассейнами, сауной и обширной территорией.

Популярностью пользуется также Бориспольский район — из-за удобной транспортной доступности и больших домов с банкетными залами, подходящих для крупных праздничных компаний.

Значительный спрос есть и в Киево-Святошинском районе (Белогородка, Вишневое и Софиевская Борщаговка), который привлекает клиентов среднего сегмента, которые ищут комфортные дома по умеренным ценам.

В Вышгородском районе популярные дома вблизи воды (Козаровичи, Новые Петровцы) востребованы из-за живописной природы и возможности организовать новогодние мероприятия на свежем воздухе.

Нюансы и риски посуточной аренды

В новогодние праздники дома обычно арендуют на 2–4 дня, отметила Луханина. "Праздничная" аренда считается на рынке наиболее рисковой, при оформлении или бронировании хозяин или риелтор потребует документов и задатка.

"Наибольший спрос приходится на 31 декабря — 2 января, поэтому арендодатели часто устанавливают минимальный срок аренды на 2-3 дня для этого периода. Для масштабных мероприятий или корпоративов дома могут снимать на 4-5 дней, чтобы подготовиться к празднованию и отдохнуть после", – объяснила риелтор.

В то же время, для масштабных мероприятий или корпоративов дома могут снимать на 4–5 дней, чтобы подготовиться к празднованию и отдохнуть после. Цены за более длительный срок могут быть несколько ниже дня, однако в высокий сезон такие скидки встречаются редко.

Целевые аудитории для аренды домов на новогодние праздники – это крупные компании друзей, обычно это более младшая категория, семейные арендаторы, стремящиеся отдохнуть в уютной атмосфере подальше от города и часто выбирают дома с большими территориями, а также корпоративные клиенты, которых их интересуют дома из просторными банкетными залами и возможностью организации мероприятий.

Среди клиентов также встречаются туристы, стремящиеся к нестандартному празднованию в Украине, а также состоятельные клиенты, которые ценят приватность и выбирают элитные дома или коттеджи в премиум-сегменте, в частности в Конча-Заспе или Осокорках, с бассейнами и джакузи.

Дома пользуются популярностью среди тех, кто ценит конфиденциальность и возможность организовать празднование в своем стиле без ограничений со стороны заведений или соседей.

Спрос на аренду домов действительно резко падает после новогодних праздников.