В прифронтовых городах посуточная аренда квартир дороже, чем в Киеве

В объявлениях об аренде постоянно встречаются предложения "квартира для военных" или "квартира рядом с военным госпиталем".

Цены на посуточную аренду в Украине выросли вместе со спросом, особенно это касается мест дислокации частей ВСУ, то есть городов, где военные могут встречаться с семьями.

По данным анализа маркетплейса OLX Недвижимость, осенью-зимой 2023-2024, самые дорогие объекты для посуточной аренды были в восточных областях – Харьковской и Донецкой.

Цены в этих регионах и сейчас не уступают уровню Киева, отметила в комментарии Delo.ua руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Цены на аренду посуточно в Славянске выросли в разы за время войны. Иллюстрация: скрин объявлений сайта OLX Недвижимость

"Например, в Изюме, Покровске и Славянске медианная цена составляет 1000 грн, а в Киеве 700 грн. В основном арендаторами в таких населенных пунктах являются военные, что подтверждается стабильно высоким спросом", - пояснила Остапчук.

В объявлениях на маркетплейсах постоянно встречаются предложения "квартира для военных" или "квартира - рядом военный госпиталь". И цены в объявлениях действительно более чем приличные. Причем, на государственные праздники и Новый год даже эти цены подпрыгивают на 30-40%.

Квартиры для семей военных подорожали во всех городах, особенно, если они расположены возле госпиталей.Иллюстрация: скрин объявлений OLX Недвижимость

"Сейчас основной спрос на посуточную аренду формируют три типа украинцев: те, кто ищет жилье в регионах для отдыха, нуждающиеся в командировках (это большие города и областные центры), а также военные и члены их семей, которые обычно встречаются в прифронтовых городах", - подчеркнула эксперт.

О ключевых трендах и ценах в июле 2024 года читайте в статье Delo.ua "Война и дом. Как военные стимулируют цены на посуточную аренду в Украине".