У прифронтових містах подобова оренда квартир дорожча, ніж у Києві

У оголошеннях про оренду повсякчас зустрічаються пропозиції "квартира для військових" або "квартира поряд з військовим госпіталем".

Ціни на подобову оренду в Україні зросли разом з попитом, особливо це стосується місць дислокації частин ЗСУ, тобто міст, де військові можуть зустрічатись з родинами.

За даними аналізу маркетплейсу OLX Нерухомість, восени-взимку 2023-2024, найдорожчі об’єкти для подобової оренди були у східних областях - Харківській і Донецькій.

Ціни у цих регіонах й зараз не поступаються рівню Києва, зазначила в коментарі Delo.ua керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Ціни на подобову оренду в Слов'янську зросли в рази за час війни. Ілюстрація: скрін оголошень сайту OLX Нерухомість

"Наприклад, в Ізюмі, Покровську та Слов’янську медіанна ціна становить 1000 грн, а в Києві 700 грн. Здебільшого, орендарями у таких населених пунктах є військові, що підтверджується стабільно високим попитом", - пояснила Остапчук.

У оголошеннях на маркетплейсах повсякчас зустрічаються пропозиції "квартира для військових" або "квартира - поряд військовий госпіталь". І ціни в оголошеннях справді більш, ніж пристойні. При чому на державні свята та Новий рік навіть ці ціни підстрибують на 30-40%.

Квартири для родин військових подорожчалив усіх містах, особливо, якщо вони розташовані біля госпіталів. Ілюстрація: скрін оголошень сайту OLX Нерухомість

"Наразі основний попит на подобову оренду формують три типи українців: ті, хто шукає житло в регіонах для відпочинку, ті, хто має потребу у відрядженнях (це великі міста й обласні центри), а також військові та члени їх родин, які зустрічаються зазвичай у прифронтових містах", - наголосила експертка. Про ключові тренди та ціни у липні 2024-го читайте в статті Delo.ua "Війна і дім. Як військові стимулюють ціни на подобову оренду в Україні".