Війна і дім. Як військові стимулюють ціни на подобову оренду в Україні

У Ізюмі, Покровську та Слов’янську медіанна ціна на подобову оренду перевищує київський рівень - тут основними орендарями виступають військові.

Ринок подобової оренди в Україні після багатомісячного зростання перебуває на піку активності, хоча це прослідковується неоднорідно в усіх регіонах.

З огляду на війну, зростання попиту активніше проявляється у західних областях та центрі країни, проте подекуди є аномальні стрибки і в прифронтових містах, свідчить аналіз українських маркетплейсів OLX Нерухомість та DIM.RIA.

Зокрема, дослідження демонструє зростання попиту на заході країни від 50% до 80% у травні та червні, до того ж хвиля активності усе ще на підйомі. Мова у першу чергу йде про рекреаційні зони на території Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської та інших західних областей.

"Аномально високе зростання відгуків на пропозиції спостерігається і в Одеській області: з травня до червня стрибок попиту склав майже 400%. І це все попри ракетні загрози та обмежений доступ до моря", - зазначила в коментарі Delo.ua керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Експерти пояснюють підвищення температури на ринку з одного боку туристичним сезоном, з іншого - зустрічами військових з родинами.

Внутрішній туризм і подобова оренда

Зі збільшенням попиту почала зростати і вартість подобової оренди. Найдорожче орендувати житло в "найтихіших" регіонах, куди з'їжджаються відпочити та відновитись від війни люди з усієї країни. У деяких рекреаційних зонах середня вартість оренди підскочила мало не до 4 тисяч гривень за добу.

Якщо брати до уваги феномен невеличкого буковинського курортного села Мигово, яке випередило за ціною навіть оренду на Буковелі, така висока планка пояснюється ексклюзивністю.

"Це маленьке селище, розташоване на відносно безпечній території, поряд ліс та річки. Очевидно, що, в основному, тут здають цілі будинки, що дорожче за квартири й люди готові платити за можливість побути на природі", - наголосила Остапчук.

Водночас керівник розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький зауважив, що ринок подобової оренди в Україні йде пліч-о-пліч з ринком довгострокової оренди житла.

За даними маркетплейсу, ринок зростає: як кількість пропозицій, так і вартість подобової оренди. Якщо розглядати окремо кожен регіон, найактивніше зростання цін показують Львівська, Закарпатська, Київська, Дніпропетровська області. Там порівняно з минулим роком вартість подобової оренди зросла більш як на 10% і складає в середньому 1000 – 1300 грн.

Також за останній рік суттєвий ріст відбувся в Одеській області, найімовірніше через курортні особливості: +15% в ціні (середня вартість за добу 1056 грн) та вдвічі більше доданих оголошень.

Як впливають на ціни на оренду військові та їхні родини

Ще кілька місяців тому, восени-взимку 2023-2024, найдорожчі об’єкти для подобової оренди були у східних областях - Харківській і Донецькій. Ціни у цих регіонах й зараз не поступаються рівню Києва, свідчать дані OLX Нерухомість.

Ілюстрація: скрін оголошень сайту OLX Нерухомість

"Наприклад, в Ізюмі, Покровську та Слов’янську медіанна ціна становить 1000 грн, а в Києві 700 грн. Здебільшого, орендарями у таких населених пунктах є військові, що підтверджується стабільно високим попитом", - пояснила Остапчук.

1000 грн за добу

Середня оренда в Слов'янську, Ізюмі, Краматорську, Покровську

Цікаво, що в оголошеннях на маркетплейсах справді можна повсякчас зустріти пропозиції "квартира для військових" або "квартира - поряд військовий госпіталь". І ціни в оголошеннях справді більш, аніж пристойні.

Ілюстрація: скрін оголошень сайту OLX Нерухомість

"Наразі основний попит на подобову оренду формують три типи українців: ті, хто шукає житло в регіонах для відпочинку, ті, хто має потребу у відрядженнях (це великі міста й обласні центри), а також військові та члени їх родин, які зустрічаються зазвичай у прифронтових містах", - наголосила експертка.

Ціни на подобову оренду в Україні: липень 2024-го

За даними платформи OLX, у червні 2024 року подобова оренда житла була найзатребуванішою у таких містах:

Місто Рівень попиту Медіанна вартість подобової оренди, грн Одеса 174 тис. відгуків на 2 197 оголошень 1100 грн Львів 56 тис. відгуків на 1 332 оголошення 900 грн Вінниця 22 тис. відгуків на 361 оголошення 900 грн Полтава 21 тис. відгуків на 394 оголошення 900 грн Дніпро 49 тис. відгуків на 1 060 оголошень 850 грн Запоріжжя 24 тис. відгуків на 580 оголошень 800 грн Київ 165 тис. відгуків на 4 394 оголошення 700 грн Харків 22 тис. відгуків на 941 оголошення 550 грн

Якщо порівнювати з червнем 2023 року, то попит на подобову оренду серед цих населених пунктів зріс в середньому на 43,5%. Проте серед них є локації з особливим попитом, наприклад, в Одесі зростання кількості відгуків становить 155%.

Також подобова оренда має популярність в туристичних населених пунктах:

Світязь, Волинська область (21 тис. відгуків на 156 оголошень): медіанна вартість – 1 500 грн на добу;

Чорноморськ (17 тис. на 252 оголошення): медіанна вартість – 1 000 грн;

Яремче (16 тис. на 164 оголошення): медіанна вартість – 1 500 грн.

При цьому Світязь та Чорноморськ у 2023 році не входили у топ населених пунктів за попитом на подобову оренду.

Топ-10 населених пунктів за вартістю подобової оренди в червні 2024 року:

Мигово (Чернівецька область) – медіанна вартість становить 3 750 грн на добу;

(Чернівецька область) – медіанна вартість становить 3 750 грн на добу; Поляниця (Івано-Франківська область) – 3 500 грн;

(Івано-Франківська область) – 3 500 грн; Маяки (Одеська область) – 3 500 грн;

(Одеська область) – 3 500 грн; Дийда (Закарпатська область) – 2 975 грн;

(Закарпатська область) – 2 975 грн; Бурлача Балка (Одеська область) – 2 250 грн;

(Одеська область) – 2 250 грн; Микуличин (Івано-Франківська область) – 2 000 грн;

(Івано-Франківська область) – 2 000 грн; Вапнярка (Одеська область) – 2 000 грн;

(Одеська область) – 2 000 грн; Верховина (Івано-Франківська область) – 2 000 грн;

(Івано-Франківська область) – 2 000 грн; Криворівня (Івано-Франківська область) – 2 000 грн;

(Івано-Франківська область) – 2 000 грн; Волосянка (Львівська область) – 1 650 грн.

Найменше зростання або спад цін показують області, що знаходяться неподалік зони бойових дій. Наприклад, у Миколаївській області середня ціна за добу знизилась на 13% протягом року.

За прогнозами експертів, зростання попиту на подобову оренду продовжиться й у липні-серпні.



