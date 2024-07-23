Война и дом. Как военные стимулируют цены на посуточную аренду в Украине

В Изюме, Покровске и Славянске медианная цена на посуточную аренду превышает киевский уровень и основными арендаторами выступают военные.

Рынок посуточной аренды в Украине после многомесячного роста находится на пике активности, хотя это прослеживается неоднородно во всех регионах.

Учитывая войну, рост спроса активнее проявляется в западных областях и центре страны, однако иногда есть аномальные прыжки и в прифронтовых городах, свидетельствует анализ украинских маркетплейсов OLX Недвижимость и DIM.RIA.

В частности, исследование демонстрирует рост спроса на западе страны от 50% до 80% в мае и июне, к тому же волна активности все еще на подъеме. Речь в первую очередь идет о рекреационных зонах на территории Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской и других западных областей.

"А номально высокий рост отзывов на предложения наблюдается и в Одесской области: с мая по июнь скачок спроса составил почти 400%. И это все, несмотря на ракетные угрозы и ограниченный доступ к морю", - отметила в комментарии Delo.ua руководитель сектора по развитию продаж. Недвижимость Оксана Остапчук .

Эксперты объясняют повышение температуры на рынке с одной стороны туристическим сезоном, с другой – встречами военных с семьями.

Внутренний туризм и посуточная аренда

С ростом спроса начала расти и стоимость посуточной аренды. Дороже всего арендовать жилье в "тихих" регионах, куда съезжаются отдохнуть и восстановиться от войны люди со всей страны. В некоторых рекреационных зонах средняя стоимость аренды подскочила почти до 4 тысяч гривен в сутки.

Если учесть феномен небольшого курортного поселка Мигово (Буковина) с зашкальными ценами на оренду, више даже цен на Буковеле, такая высокая планка объясняется эксклюзивностью.

"Этот маленький поселок, расположенный на относительно безопасной территории, рядом лес и реки. Очевидно, что, в основном, здесь сдают целые дома, которые дороже квартир и людей готовы платить за возможность побыть на природе", — подчеркнула Остапчук.

В то же время руководитель развития продуктов DIM.RIA Виталий Поберезский отметил, что рынок посуточной аренды в Украине идет бок о бок с рынком долгосрочной аренды жилья.

По данным маркетплейса, рынок растет как количество предложений, так и стоимость посуточной аренды. Если рассматривать отдельно каждый регион, то наиболее активный рост цен показывают Львовская, Закарпатская, Киевская, Днепропетровская области. Там, по сравнению с прошлым годом, стоимость посуточной аренды выросла более чем на 10% и составляет в среднем 1000 – 1300 грн.

Также за последний год существенный рост произошел в Одесской области, скорее всего из-за курортных особенностей: +15% в цене (средняя стоимость за сутки 1056 грн) и вдвое больше добавленных объявлений.

Как влияют на цены на аренду военные и их семьи

Еще несколько месяцев назад, осенью-зимой 2023-2024, самые дорогие объекты для посуточной аренды были в восточных областях – Харьковской и Донецкой. Цены в этих регионах и сейчас не уступают уровню Киева, свидетельствуют данные OLX Недвижимость.

Иллюстрация: скрин объявлений сайта OLX Недвижимость

"Например, в Изюме, Покровске и Славянске медианная цена составляет 1000 грн, а в Киеве 700 грн. В основном арендаторами в таких населенных пунктах являются военные, что подтверждается стабильно высоким спросом", — пояснила Остапчук.

1000 грн в сутки

Средняя аренда в Славянске, Изюме, Краматорске, Покровске.

Интересно, что в объявлениях на маркетплейсах действительно можно постоянно встретить предложения "квартира для военных" или "квартира — рядом военный госпиталь". И цены в объявлениях действительно больше, чем приличные.

Иллюстрация: скрин объявлений сайта OLX Недвижимость

"Сейчас основной спрос на посуточную аренду формируют три типа украинцев: те, кто ищет жилье в регионах для отдыха, нуждающиеся в командировках (это большие города и областные центры), а также военные и члены их семей, которые обычно встречаются в прифронтовых городах", — подчеркнула эксперт.

Цены на посуточную аренду в Украине: июль 2024-го.

По данным платформы OLX, в июне 2024 года посуточная аренда жилья была самой востребованной в таких городах:

Город Уровень спроса Медианная стоимость посуточной аренды, грн. Одесса 174 тыс. отзывов на 2 197 объявлений 1100 грн Львов 56 тыс. отзывов на 1 332 объявления 900 грн Винница 22 тыс. отзывов на 361 объявление 900 грн Полтава 21 тыс. отзывов на 394 объявления 900 грн Днепр 49 тыс. отзывов на 1 060 объявлений 850 грн Запорожье 24 тыс. отзывов на 580 объявлений 800 грн Киев 165 тыс. отзывов на 4 394 объявления 700 грн Харьков 22 тыс. отзывов на 941 объявление 550 грн

Если сравнивать с июнем 2023 г., то спрос на посуточную аренду среди этих населенных пунктах вырос в среднем на 43,5%. К примеру, в Одессе рост количества отзывов составляет 155%.

Также посуточная аренда пользуется популярностью в туристических населенных пунктах:

Свитязь, Волынская область (21 тыс. отзывов на 156 объявлений): медианная стоимость – 1 500 грн в сутки;

Черноморск (17 тыс. на 252 объявления): медианная стоимость – 1000 грн;

Яремче (16 тыс. на 164 объявления): медиа стоимость – 1 500 грн.

При этом Свитязь и Черноморск в 2023 году не входили в топ населённых пунктов по спросу на посуточную аренду.

Топ-10 населенных пунктов по стоимости посуточной аренды в июне 2024 года:

Мигово (Черновицкая область) – медианная стоимость составляет 3750 грн в сутки;

(Черновицкая область) – медианная стоимость составляет 3750 грн в сутки; Поляница (Ивано-Франковская область) – 3500 грн;

(Ивано-Франковская область) – 3500 грн; Маяки (Одесская область) – 3500 грн;

(Одесская область) – 3500 грн; Дийда (Закарпатская область) – 2 975 грн;

(Закарпатская область) – 2 975 грн; Бурлачья Балка (Одесская область) – 2 250 грн;

(Одесская область) – 2 250 грн; Микуличин (Ивано-Франковская область) – 2 000 грн;

(Ивано-Франковская область) – 2 000 грн; Известнярка (Одесская область) – 2 000 грн;

(Одесская область) – 2 000 грн; Верховина (Ивано-Франковская область) – 2000 грн;

(Ивано-Франковская область) – 2000 грн; Криворовня (Ивано-Франковская область) – 2 000 грн;

(Ивано-Франковская область) – 2 000 грн; Волосянка (Львовская область) – 1 650 грн.

Наименьший рост или падение цен показывают области, находящиеся вблизи зоны боевых действий. К примеру, в Николаевской области средняя цена в сутки снизилась на 13% в течение года.

По прогнозам экспертов, рост спроса на посуточную аренду продолжится и в июле-августе.



