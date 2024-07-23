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Война и дом. Как военные стимулируют цены на посуточную аренду в Украине
В Изюме, Покровске и Славянске медианная цена на посуточную аренду превышает киевский уровень и основными арендаторами выступают военные.
Рынок посуточной аренды в Украине после многомесячного роста находится на пике активности, хотя это прослеживается неоднородно во всех регионах.
Учитывая войну, рост спроса активнее проявляется в западных областях и центре страны, однако иногда есть аномальные прыжки и в прифронтовых городах, свидетельствует анализ украинских маркетплейсов OLX Недвижимость и DIM.RIA.
В частности, исследование демонстрирует рост спроса на западе страны от 50% до 80% в мае и июне, к тому же волна активности все еще на подъеме. Речь в первую очередь идет о рекреационных зонах на территории Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской и других западных областей.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"А номально высокий рост отзывов на предложения наблюдается и в Одесской области: с мая по июнь скачок спроса составил почти 400%. И это все, несмотря на ракетные угрозы и ограниченный доступ к морю", - отметила в комментарии Delo.ua руководитель сектора по развитию продаж. Недвижимость Оксана Остапчук .
Эксперты объясняют повышение температуры на рынке с одной стороны туристическим сезоном, с другой – встречами военных с семьями.
Внутренний туризм и посуточная аренда
С ростом спроса начала расти и стоимость посуточной аренды. Дороже всего арендовать жилье в "тихих" регионах, куда съезжаются отдохнуть и восстановиться от войны люди со всей страны. В некоторых рекреационных зонах средняя стоимость аренды подскочила почти до 4 тысяч гривен в сутки.
Если учесть феномен небольшого курортного поселка Мигово (Буковина) с зашкальными ценами на оренду, више даже цен на Буковеле, такая высокая планка объясняется эксклюзивностью.
"Этот маленький поселок, расположенный на относительно безопасной территории, рядом лес и реки. Очевидно, что, в основном, здесь сдают целые дома, которые дороже квартир и людей готовы платить за возможность побыть на природе", — подчеркнула Остапчук.
В то же время руководитель развития продуктов DIM.RIA Виталий Поберезский отметил, что рынок посуточной аренды в Украине идет бок о бок с рынком долгосрочной аренды жилья.
По данным маркетплейса, рынок растет как количество предложений, так и стоимость посуточной аренды. Если рассматривать отдельно каждый регион, то наиболее активный рост цен показывают Львовская, Закарпатская, Киевская, Днепропетровская области. Там, по сравнению с прошлым годом, стоимость посуточной аренды выросла более чем на 10% и составляет в среднем 1000 – 1300 грн.
Также за последний год существенный рост произошел в Одесской области, скорее всего из-за курортных особенностей: +15% в цене (средняя стоимость за сутки 1056 грн) и вдвое больше добавленных объявлений.
Как влияют на цены на аренду военные и их семьи
Еще несколько месяцев назад, осенью-зимой 2023-2024, самые дорогие объекты для посуточной аренды были в восточных областях – Харьковской и Донецкой. Цены в этих регионах и сейчас не уступают уровню Киева, свидетельствуют данные OLX Недвижимость.
"Например, в Изюме, Покровске и Славянске медианная цена составляет 1000 грн, а в Киеве 700 грн. В основном арендаторами в таких населенных пунктах являются военные, что подтверждается стабильно высоким спросом", — пояснила Остапчук.
Средняя аренда в Славянске, Изюме, Краматорске, Покровске.
Интересно, что в объявлениях на маркетплейсах действительно можно постоянно встретить предложения "квартира для военных" или "квартира — рядом военный госпиталь". И цены в объявлениях действительно больше, чем приличные.
"Сейчас основной спрос на посуточную аренду формируют три типа украинцев: те, кто ищет жилье в регионах для отдыха, нуждающиеся в командировках (это большие города и областные центры), а также военные и члены их семей, которые обычно встречаются в прифронтовых городах", — подчеркнула эксперт.
Цены на посуточную аренду в Украине: июль 2024-го.
По данным платформы OLX, в июне 2024 года посуточная аренда жилья была самой востребованной в таких городах:
|Город
|Уровень спроса
|Медианная стоимость посуточной аренды, грн.
|Одесса
|174 тыс. отзывов на 2 197 объявлений
|1100 грн
|Львов
|56 тыс. отзывов на 1 332 объявления
|900 грн
|Винница
|22 тыс. отзывов на 361 объявление
|900 грн
|Полтава
|21 тыс. отзывов на 394 объявления
|900 грн
|Днепр
|49 тыс. отзывов на 1 060 объявлений
|850 грн
|Запорожье
|24 тыс. отзывов на 580 объявлений
|800 грн
|Киев
|165 тыс. отзывов на 4 394 объявления
|700 грн
|Харьков
|22 тыс. отзывов на 941 объявление
|550 грн
Если сравнивать с июнем 2023 г., то спрос на посуточную аренду среди этих населенных пунктах вырос в среднем на 43,5%. К примеру, в Одессе рост количества отзывов составляет 155%.
Также посуточная аренда пользуется популярностью в туристических населенных пунктах:
- Свитязь, Волынская область (21 тыс. отзывов на 156 объявлений): медианная стоимость – 1 500 грн в сутки;
- Черноморск (17 тыс. на 252 объявления): медианная стоимость – 1000 грн;
- Яремче (16 тыс. на 164 объявления): медиа стоимость – 1 500 грн.
При этом Свитязь и Черноморск в 2023 году не входили в топ населённых пунктов по спросу на посуточную аренду.
Топ-10 населенных пунктов по стоимости посуточной аренды в июне 2024 года:
- Мигово (Черновицкая область) – медианная стоимость составляет 3750 грн в сутки;
- Поляница (Ивано-Франковская область) – 3500 грн;
- Маяки (Одесская область) – 3500 грн;
- Дийда (Закарпатская область) – 2 975 грн;
- Бурлачья Балка (Одесская область) – 2 250 грн;
- Микуличин (Ивано-Франковская область) – 2 000 грн;
- Известнярка (Одесская область) – 2 000 грн;
- Верховина (Ивано-Франковская область) – 2000 грн;
- Криворовня (Ивано-Франковская область) – 2 000 грн;
- Волосянка (Львовская область) – 1 650 грн.
Наименьший рост или падение цен показывают области, находящиеся вблизи зоны боевых действий. К примеру, в Николаевской области средняя цена в сутки снизилась на 13% в течение года.
По прогнозам экспертов, рост спроса на посуточную аренду продолжится и в июле-августе.