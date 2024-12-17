"Золота" оренда: скільки коштує винайняти на Новий рік квартиру або будинок у Києві та околицях

Орендувати квартиру або приватний будинок у передмісті на Новий рік - одна з найпопулярніших багаторічних традицій у Києві.

Попит на подобову оренду традиційно зріс на початку грудня, коли кияни почали шукати локації для святкування.

Потенційні клінти віддають найбільшу перевагу квартирам та будинкам з автономним живленням та опаленням, сучасним і просторим плануванням. Для квартир вагомим плюсом є близькість до метро або ж великих паркінгів, на випадок необхідності укриття.

Квартира на Новий рік: на які об'єкти найбільший попит у Києві

Як наголосив в коментарі Delo.ua, керівник розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький ринок активізувався ще наприкінці листопада. Не завадили зростанню інтересу ні відключення електроенергії, ні постійні тривоги в Києві. Середня ціна подобової оренди квартир у Києві на початок грудня 2024 року складає 1 300 гривень за одну добу, що на 11% більше, ніж у листопаді – грудні 2023 року. На той час середня вартість була на рівні 1 100 грн/доба.

У першій половині грудня 2024 року розподіл цін виглядав так:

25% пропозицій мають вартість нижчу за 900 грн;

50% — нижчу за 1 092 грн;

75% — нижчу за 1 307 грн.

Водночас максимальна ціна за добу в несвяткові дні у 2024 році зросла до 2 тисяч гривень проти 1,875 грн у 2023 році. Проте святкова націнка на орендні ставки зазвичай становить 100%-150%.

У грудні 2024 року спостерігається зростання середніх цін на подобову оренду квартир у Києві та приватних будинків у Київській області в порівнянні з минулим роком.

Загалом на столичному ринку щодобової оренди пропонують близько 5 тис. квартир, до цієї категорії входять і окремі кімнати, розповіли Delo.ua в компанії SV Development. Проте на святкування Нового року найбільший попит у столиці мають квартири в центрі та районах поблизу.

Найбільше котуються на Новий рік - квартири у центральних районах, з сучасним ремонтом і максимальними вигодами. Ілюстрація: скрін оголошення з OLX.Нерухомість

Зазвичай у довоєнні часи квартира неподалік Майдану Незалежності чи Софіївської площі для невеликої компанії обходилася в суму від $100 за добу, для великої — від $300 і більше. Такі квартири швидко розбирають, адже кияни традиційно святкують Новий рік біля центральної ялинки.

У 2024 році локацію для новорічної вечірки підбирають і в економ, і в бізнес варіанті, розповіла Delo.ua рієлторка Ірина Луханіна. Орендарі активно шукають квартири з ремонтом, меблями та сучасними енергозберігаючими системами. Велике значення відіграє також наявність потужного акумулятора, який може забезпечити освітлення, музику та приготування їжі на випадок відключення електроенергії.

За словами експертки, квартири винаймають зазвичай від двох діб і більше, зважаючи на приготування і комендантську годину.

Квартири на Новий рік: ціни на оренду у грудні 2024-го

Ціни на подобову оренду в Києві варіюються залежно від кількості кімнат, району та класу житла, пояснює Ірина Луханіна.

Орієнтовні ціни на "новорічні" квартири у столиці:

1-кімнатні апартаменти можуть коштувати від 800 до 1 500 грн за добу. Наприклад, квартира на Лісовому масиві – 900 грн, а квартира в центрі на Печерську – 1 500 грн.

за добу. Наприклад, квартира на Лісовому масиві – 900 грн, а квартира в центрі на Печерську – 1 500 грн. 2-кімнатні апартаменти зазвичай здаються за 1 000–2 000 грн на добу. Так, 2-кімнатна квартира в центрі на вул. Лесі Українки обійдеться в 1 800 грн.

на добу. Так, 2-кімнатна квартира в центрі на вул. Лесі Українки обійдеться в 1 800 грн. 3-кімнатні апартаменти мають ціновий діапазон від 1 500 до 2 500 грн за добу. Наприклад, трикімнатна квартира в центрі на Печерську коштує 1 800 грн.

Ціни на оренду будинків у Київській області

Попит на подобову оренду напередодні новорічних свят сприяв помітному зростанню цін, особливо серед квартир у Києві, де середня ціна зросла на 11%. Для будинків у Київській області подорожчання склало трохи менше 5%. Максимальні ціни на будинки залишаються стабільними.

За даними DIM.RIA, середня вартість подобової оренди приватного будинку в Київській області у першій половині грудня становить вже 10,7 тис. грн/доба, що приблизно на 5% більше, ніж у листопаді – грудні 2023 року, коли вона була на рівні 10,2 тис. грн за добу.

У 2024 році розподіл цін на садиби виглядає так: 25% усіх пропозицій коштують менше 5 500 грн; 50% — менше 9 450 грн; 75% — менше 13 000 грн.

100 тисяч грн за дві доби: у оголошеннях одразу вказують "святкові" розцінки на оренду будинків. Ілюстрація: скрін оголошення з OLX.Нерухомість

Максимальна ціна залишається незмінною порівняно з минулим роком і складає 40 000 грн за одну добу оренди приватного будинку у Київській області.

У 2023 році нижній ціновий діапазон був суттєво дешевшим: 25% усіх пропозицій мали вартість нижчу за 3 150 грн, а 50% — нижчу за 5 500 грн. Однак розподіл вищих цінових категорій був більш рівномірним: зокрема, 75% пропозицій мали вартість до 15 500 гривень.

Водночас на новорічний період ціни на оренду будинків у Києві та передмісті значно зростають через високий попит, зауважила Луханіна. Орієнтовні ціни за добу:

Будинки до 6 осіб (з невеликою територією чи стандартним оснащенням): від 8 000 до 12 000 грн на добу, залежно від району та умов. Наприклад, будинок в Осокорках із зоною барбекю та басейном пропонується за 8 000 грн.

(з невеликою територією чи стандартним оснащенням): від 8 000 до 12 000 грн на добу, залежно від району та умов. Наприклад, будинок в Осокорках із зоною барбекю та басейном пропонується за 8 000 грн. Будинки на 10-15 осіб (з великим подвір’ям, сауною чи басейном): 10 000–20 000 грн за добу. Наприклад, будинок у Бориспільському районі з банкетною залою на 40 осіб та BBQ-зоною коштує від 15 000 грн.

(з великим подвір’ям, сауною чи басейном): 10 000–20 000 грн за добу. Наприклад, будинок у Бориспільському районі з банкетною залою на 40 осіб та BBQ-зоною коштує від 15 000 грн. Елітні варіанти з дизайнерським інтер’єром, басейном чи видом на Дніпро можуть коштувати 20 000–30 000 грн за добу, й більше, залежно від специфікацій та локації.

Оренда будинків у передмісті Києва: на що "святковий" попит

Попит орієнтований на будинки з територією для святкувань, басейнами, сауною чи місцем для великої компанії. Часто додаткові витрати включають оплату за кожного додаткового гостя або послуги з обслуговування свята.

Такі ж ціни зафіксовані як Києві так і в передмісті столиця. Зокрема: елітні будинки в межах міста (Осокорки, Конча-Заспа) з сучасними умовами, басейнами чи виходом до водойм мають ціни від 8 000 до 50 000 грн за добу.

У передмісті (Бориспільський, Обухівський, Києво-Святошинський райони) популярні великі будинки для святкувань. Їхня вартість може досягати 25 000–30 000 грн за добу, залежно від місткості та додаткових зручностей, таких як банкетні зали чи сауни.

Розподіл попиту залежить від бюджету та формату святкування: у місті більше шукають компактні будинки для родин чи невеликих компаній, тоді як в області переважають замовлення великих садиб для великих груп.

Найпопулярнішими районами Київської області для оренди будинків на Новий рік традиційно залишаються по-перше, Обухівський район (Конча-Заспа, Романків і Козин). Цей район приваблює заможних орендарів, які шукають елітну нерухомість із басейнами, сауною та великою територією.

Популярністю користується також Бориспільський район - через зручну транспортну доступність та наявність великих будинків із банкетними залами, що підходять для великих святкових компаній.

Значний попит є і в Києво-Святошинському районі також (Білогородка, Вишневе та Софіївська Борщагівка), який приваблює клієнтів середнього сегмента, які шукають комфортні будинки за помірними цінами.

У Вишгородському районі популярні будинки поблизу води (Козаровичі, Нові Петрівці) є затребуваними через мальовничу природу та можливість організувати новорічні заходи на свіжому повітрі.

Нюанси та ризики подобової оренди

На новорічні свята будинки зазвичай орендують на 2–4 дні, зауважила Луханіна. "Святкова" оренда вважається на ринку найбільш ризиковою, при оформленні чи бронюванні господар або ж рієлтор вимагатиме документів і завдатку.

"Найбільший попит припадає на 31 грудня – 2 січня, тому орендодавці часто встановлюють мінімальний термін оренди на 2–3 дні для цього періоду. Для масштабних заходів чи корпоративів будинки можуть знімати на 4–5 днів, щоб підготуватися до святкування та відпочити після", - пояснила рієлторка.

Водночас для масштабних заходів чи корпоративів будинки можуть знімати на 4–5 днів, щоб підготуватися до святкування та відпочити після. Ціни за довший термін можуть бути трохи нижчими за день, однак у високий сезон такі знижки зустрічаються рідко.

Цільові аудиторії для оренди будинків на новорічні свята - це великі компанії друзів, зазвичай це більш молодша категорія, сімейні орендарі, які прагнуть відпочити в затишній атмосфері подалі від міста і часто обирають будинки з великими територіями, а також корпоративні клієнти, яких Їх цікавлять будинки з просторими банкетними залами та можливістю організації заходів.

Серед клієнтів також трапляються туристи, які прагнуть нестандартного святкування в Україні, а також заможні клієнти, які цінують приватність і обирають елітні будинки або котеджі в преміум-сегменті, зокрема у Конча-Заспі чи Осокорках, з басейнами та джакузі.

Будинки користуються популярністю серед тих, хто цінує приватність і можливість організувати святкування у своєму стилі без обмежень з боку закладів чи сусідів.

Попит на оренду будинків дійсно різко спадає після новорічних свят.