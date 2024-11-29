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З початку війни в Україні провели тендерів на укриття на 31 мільярд: які компанії є найбільшими підрядниками
За період з 24 лютого 2022 року по 19 листопада 2024 року в системі Prozorro відбулося 46 088 тендерів на суму понад 31,3 мільярда гривень, що стосувалися укриттів. Такі дані наводять аналітики YouControl.Market.
Найбільший показник витрат публічних коштів виявився у Києві - 7,2 мільярда гривень, або 23% від загальної суми. Ще 13,4% (4,2 мільярда гривень) припадає на Київську область, 9,5% (3 мільярда) - на Дніпропетровську, 7,1% (2,2 мільярда) - на Одеську, 6,1% (1,9 мільярда) - на Харківську, 5% (1,6 мільярда) - на Запорізьку, 3,5% (1,1 мільярда гривень) - на Львівську.
У тендерах на загальну суму 27,6 мільярда гривень (88%) перемогу отримали юридичні особи. Частка ж фізичних осіб-підприємців склада, відповідно, 12% (3,6 мільярда гривень).
Хто заробив на укриттях найбільше
Понад 13% суми тендерів, знайдених за ключовим словом "укриття", в перші 1000 днів повномасштабної війни згенерували десять компаній. Лідером стало ТОВ "Компанія Позитив".
Ця структура отримала контракти на загальну суму 594,5 мільйона гривень (1,9% від загального обсягу). Зазначається, що з 2015 року компанія найбільше замовлень отримувала від мерії Мелітополя Запорізької області, який, однак, 25 лютого 2022 року окупували російські війська.
ТОВ "Міське будівництво" успішно взяло участь у тендерах на суму майже 461 мільйон гривень (1,5% від загальної). Компанія відома тим, що без конкуренції отримала підряд на будівництво дитячого садка на вулиці Зоряній у селі Софіївська Борщагівка під Києвом за 283,4 мільйона гривень. Загалом з 2019 року вона отримало державних підрядів на 1,14 мільярда гривень.
Також у трійку лідерів увійшло ПАТ "Трест Житлобуд-1", що стало переможцем тендерів на 453,7 мільйона гривень (1,45%). Ця компанія є лідером із будівництва оборонних фортифікаційних споруд у Харківській області: зазнчається, що станом на весну 2024 року вона мала угод, укладених без тендерів, із Харківською обладміністрацією на будівництво оборонних укріплень та об’єктів тероборони на загальну суму 1,8 мільярда гривень.
У десятку лідерів за сумою отриманих контрактів - у всіх понад 300 мільйонів гривень - потрапили також ПАТ "Агробудмеханізація", ТОВ "Інвест-монтажбуд", ТОВ "ДК Мідас", ТОВ "Будівельна компанія "Будмоноліт Плюс", ТОВ "Будпостач-СТСВ", ТОВ "І.Б.К. Девелопмент" та ТОВ "Київське управління механізації".
Найдорожчі закупівлі, що стосувалися укриттів
Найкоштовнішим тендером у вибірці виявилося будівництво протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183 "Фортуна" у Києві, яке за 297,8 мільяона гривень має побудувати до 28 грудня 2025 року ТОВ "Констракшн Сіті К".
На другому місці в рейтингу - будівництво протирадіаційного укриття київської гімназії №236, яке за майже 232 мільйони гривен має виконати ТОВ "І.Б.К. Девелопмент". Інше протирадіаційне укриття також у Голосіївському районі столиці за 222,7 мільяона гривень має побудувати ПрАТ "Укратоменергобуд", а ще одне за 198 мільйонів гривень - ТОВ "Креатор Компані".
Серед замовлень, що передбачають будівництво чи реконструкцію об'єктів з укриттями, найдорожчим є будівництво школи на вже згаданій вулиці Зоряній у Софіївській Борщагівці. На це піде 421,6 мільйона гривень, а роботи мають бути завершені до кінця 2026 року.
Нагадаємо також, що днями в Україні відкрили перше укриття, гроші на облаштування якого зібрали через платформу United24. Воно розташовано у школі села Тузли Одеської області.