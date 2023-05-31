Кличко відповів на петицію про приєднання Софіївської Борщагівки до Києва

Мер Києва Віталій Кличко допускає, що село Софіївська Борщагівка, що межує зі столицею, може бути передане зі складу Київської області до Києва. Про це свідчить його відповідь 31 травня на електронну петицію, подану на сайті Київради громадянином Кирилом Стромелюком.

Той вказував, що Софіївська Борщагівка "фактично є Києвом", а громадяни, що там живуть, сплачують податки до бюджету столиці, проте не можуть користуватись простими благами міста, такими як звичайні автобусні маршрути до метро, державні школи тощо. Крім того, на село не розповсюджуються містобудівні плани, обмеження і перспектива розвитку столиці.

У відповіді ж столичний градоначальник нагадує, що Конституція визначає, що встановлення і зміна меж районів і міст належить до повноважень Верховної Ради, при цьому, згідно закону про місцеве самоврядування, прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою віднесено до виключної компетенції міських, селищних та сільських рад.

В свою чергу, законом про Київ передбачено, що межі столиці встановлюються Радою за поданням Київської міськради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території.

Водночас закон про землеустрій передбачає, що зміна меж населеного пункту підлягає обов’язковому погодженню з місцевими радами, за рахунок земель яких планується здійснити розширення його меж.

"Таким чином, у разі прийняття відповідних рішень Київською міською радою та Борщагівською сільською радою можливе включення села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області до меж міста Києва за умови дотримання процедури, передбаченої законодавством України", - йдеться у відповіді Кличка.

Натомість мер нагадав, що вирішення соціально-культурних та інфраструктурних питань, указаних в петиції, можливе в рамках партнерської взаємодії учасників місцевої асоціації органів місцевого самоврядування "Київська агломерація", одним з пріоритетних напрямів якої є удосконалення транспортних маршрутів між населеними пунктами суміжних із столицею громад.

Зазначимо, що Софіївська Борщагівка наразі є найбільшим селом в Україні, однак фактично злите з Києвом, від якого відділене Кільцевою дорогою, та сусідніми містом Вишневе та селом Петропавлівська Борщагівка з інших боків.

За офіційною оцінкою Державної служби статистики, на початок 2022 року в Софіївській Борщагівці жило 11,7 тисячі мешканців (і ще 10,9 тисячі у Петропавлівській Борщагівці), проте справжня чисельність населення є радикально вищою через надто неякісний поточний статистичний облік населення, яке масово переселилося в цю місцевість внаслідок багатоповерхової забудови в останні два десятиріччя. Зокрема, ще на президентских виборах 2019 року на дільницях, що охоплюють Софіївську Борщагівку, було зареєстровано 18,2 тисячі виборців.

Наразі внаслідок адмінреформи 2020 року Софіївська Борщагівка разом з Петропавлівською Борщагівкою та селом Чайки, які теж безпосередньо межують з Києвом, утворюють єдину Борщагівську громаду.

Нагадаємо також, що Київрада ще минулого скликання в 2018 році закликала Верховну Раду приєднати до Києва селище Коцюбинське, якє є анклавом області на території столиці, однак цього так і не сталося досі.