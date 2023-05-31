Кличко ответил на петицию о присоединении Софиевской Борщаговки к Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что граничащее со столицей село Софиевская Борщаговка может быть передано из состава Киевской области в Киев. Об этом свидетельствует его ответь 31 мая на электронную петицию, поданную на сайте Киевсовета гражданином Кириллом Стромелюком.

Тот указывал, что Софиевская Борщаговка "фактически является Киевом", а проживающие там граждане платят налоги в бюджет столицы, однако не могут пользоваться простыми благами города, такими как обычные автобусные маршруты до метро, государственные школы и так далее. Кроме того, на село не распространяются градостроительные планы, ограничения и перспективы развития столицы.

В ответе же столичный градоначальник напоминает, что Конституция определяет, что установление и изменение границ районов и городов относится к полномочиям Верховной Рады, при этом, согласно закону о местном самоуправлении, принятие решений по вопросам административно-территориального устройства отнесено к исключительной компетенции городских, поселковых и сельских советов.

В свою очередь законом о Киеве предусмотрено, что границы столицы устанавливаются Радой по представлению Киевского горсовета, согласованному с соответствующими советами, с учетом исторических, социально-экономических и других особенностей территории.

В то же время закон о землеустройстве предусматривает, что изменение границ населенного пункта подлежит обязательному согласованию с местными советами, за счет земель которых планируется осуществить расширение его границ.

"Таким образом, в случае принятия соответствующих решений Киевским городским советом и Борщаговским сельским советом возможно включение села Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области в границы города Киева при условии соблюдения процедуры, предусмотренной законодательством Украины", - говорится в ответе Кличко.

Мэр напомнил, что решение социально-культурных и инфраструктурных вопросов, указанных в петиции, возможно и в рамках партнерского взаимодействия участников местной ассоциации органов местного самоуправления "Киевская агломерация", одним из приоритетных направлений которой является усовершенствование транспортных маршрутов между населенными пунктами сопредельных со столицей общин.

Отметим, что Софиевская Борщаговка является крупнейшим селом в Украине, однако фактически слито с Киевом, от которого отделено Кольцевой дорогой, и соседними городом Вишневое и селом Петропавловская Борщаговка с других сторон.

По официальной оценке Государственной службы статистики, на начало 2022 года в Софиевской Борщаговке жило 11,7 тысячи жителей (и еще 10,9 тысячи в Петропавловской Борщаговке), однако реальная численность населения - радикально выше из-за слишком некачественного текущего статистического учета населения, массово переселившегося в эту местность в результате многоэтажной застройки в последние два десятилетия. В частности, еще на президентских выборах 2019 года на участках, охватывающих Софиевскую Борщаговку, было зарегистрировано 18,2 тысячи избирателей.

Ныне в результате админреформы 2020 года Софиевская Борщаговка вместе с Петропавловской Борщаговкой и селом Чайки, которые также непосредственно граничат с Киевом, образуют единую Борщаговскую общину.

Напомним также, что Киевсовет еще в прошлом созыве в 2018 году призвал Верховную Раду присоединить к Киеву поселок Коцюбинское, который является анклавом области на территории столицы, однако этого так и не произошло до сих пор.