С начала войны в Украине провели тендеры на укрытия на 31 миллиард: какие компании стали крупнейшими подрядчиками

За период с 24 февраля 2022 года по 19 ноября 2024 года в системе Prozorro было проведено 46 088 тендеров на сумму более 31,3 миллиарда гривен, которые касались укрытий. Такие данные приводят аналитики YouControl.Market.

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Наибольший показатель расходов публичных средств оказался в Киеве – 7,2 миллиарда гривен, или 23% от общей суммы. Еще 13,4% (4,2 миллиарда гривен) приходится на Киевскую область, 9,5% (3 миллиарда) – на Днепропетровскую, 7,1% (2,2 миллиарда) – на Одесскую, 6,1% (1,9 миллиарда) – на Харьковскую, 5% (1,6 миллиарда) – на Запорожскую, 3,5% (1,1 миллиарда гривен) – на Львовскую.

В тендерах на общую сумму 27,6 млрд грн (88%) победу одержали юридические лица. Доля же физических лиц-предпринимателей составила, соответственно, 12% (3,6 миллиарда гривен).

Кто заработал на укрытиях больше всего

Более 13% суммы тендеров, найденных по ключевому слову "укрытие", в первые 1000 дней полномасштабной войны сгенерировали десять компаний. Лидером стало ООО "Компания Позитив".

Эта структура получила контракты на общую сумму 594,5 миллиона гривен (1,9% от общего объема). Отмечается, что с 2015 года компания больше всего заказов получала от мэрии Мелитополя Запорожской области, который, однако, 25 февраля 2022 года оккупировали российские войска.

ООО "Міське будівництво" ("Городское строительство") успешно приняло участие в тендерах на сумму почти 461 миллион гривен (1,5% от общей). Компания известна тем, что без конкуренции получила подряд на строительство детского сада по улице Звездной в селе Софиевская Борщаговка под Киевом за 283,4 миллиона гривен. В целом с 2019 года она получила государственные подряды на 1,14 миллиарда гривен.

Также в тройку лидеров вошло ПАО "Трест Жилбуд-1", ставшее победителем тендеров на 453,7 миллиона гривен (1,45%). Эта компания является лидером по строительству оборонительных фортификационных сооружений в Харьковской области: отмечается, что на весну 2024 года она имела соглашений, заключенных без тендеров, с Харьковской обладминистрацией на строительство оборонных укреплений и объектов теробороны на общую сумму 1,8 миллиарда гривен.

В десятку лидеров по сумме полученных контрактов – у всех более 300 миллионов гривен – попали также ПАО "Агробудмеханизация", ООО "Инвест-монтажбуд", ООО "ДК Мидас", ООО "Строительная компания "Будмонолит Плюс", ООО "Будпостач-СТСВ", ООО "И.Б.К. Девелопмент" и ООО "Киевское управление механизации".

Самые дорогие закупки, касающиеся укрытий

Самым дорогим тендером в выборке стало строительство противорадиационного укрытия учебно-воспитательного комплекса №183 "Фортуна" в Киеве, которое за 297,8 миллиона гривен должно построить до 28 декабря 2025 года ООО "Констракшн Сити К".

На втором месте в рейтинге — строительство противорадиационного укрытия киевской гимназии №236, которое за почти 232 миллиона гривен должно выполнить ООО "И.Б.К. Девелопмент". Другое противорадиационное укрытие также в Голосеевском районе столицы за 222,7 миллиона гривен должно построить ЧАО "Укратомэнергобуд", а еще одно за 198 миллионов гривен – ООО "Креатор Компани".

Среди заказов, предусматривающих строительство или реконструкцию объектов с укрытиями, самым дорогим оказалось строительство школы на упомянутой уже улице Звездной в Софиевской Борщаговке. На это пойдет 421,6 миллиона гривен, а работы должны быть завершены до конца 2026 года.

Напомним также, что на днях в Украине открыли первое укрытие, деньги на обустройство которого собрали через платформу United24. Оно расположено в школе села Тузлы Одесской области.