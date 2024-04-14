На обустройство укрытий в школах выделили дополнительные 2,5 млрд грн

Регионы в этом году получат дополнительно 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах. Наибольшее финансирование правительство выделило для областей, приближенных к зоне боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в заведениях общего среднего образования", которым утвердил механизм распределения финансирования на обустройство безопасных образовательных пространств в 2024 году .

Согласно постановлению, субвенция на укрытие в 2024 году будет направлена только для учреждений общего среднего образования, работающих по дистанционной и/или смешанной форме обучения.

"Приоритетная задача МОН — восстановить доступ к очной учебе там, где это позволяет ситуация безопасности. Базовая потребность — наличие укрытий в школах. Поэтому субвенция на их ремонт и строительство составляет 2,5 миллиарда гривен. Принятые правительством правила позволят прозрачнее и эффективнее создать безопасные". образовательные пространства в общинах, чтобы вернуть детей к очной учебе ", - отметил министр образования и науки Оксен Лесовой.

Как распределят финансирование

Как сообщают в МОН, определены 8 приоритетных областей. Это прифронтовые и приграничные территории, где сотни тысяч детей не могут вернуться к очной учебе за неимением укрытий.

Также определены предельные объемы предоставления субвенции на обустройство безопасных условий для каждой из них:

Харьковская область - 500 млн грн;

Днепропетровская область - 500 млн грн;

Запорожская область - 500 млн грн;

Николаевская область - 200 млн грн;

Херсонская область - 200 млн грн;

Одесская область - 150 млн грн;

Сумская область - 150 млн грн;

Черниговская область - 150 млн грн.

Отдельно 150 миллионов гривен субвенции будут направлены на завершение реализации проектов по строительству укрытий, начатых в 2023 году, но при условии, что такие проекты уже профинансированы и завершены минимум на 40%.

В этом году все проекты по капитальному ремонту или строительству укрытий общины будут подавать через систему DREAM — прозрачно и публично.

Среди основных условий:

наличие проектно-сметной документации на строительство или капитальный ремонт безопасного места;

в ЗЗСО учится не менее 200 детей;

подтвержденное софинансирование из местного бюджета, минимальный размер которого соответствует индексу налоговоспособности общества;

проект должен быть завершен в текущем году.

Напомним, Европейская комиссия предоставит Украине €15 млн на школьные укрытия. Их будут строить в прифронтовых регионах, а именно: в Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Запорожье.

Также Фонд в сфере образования в чрезвычайных ситуациях Education Cannot Wait "Образование не может ждать" подписал соглашение с Министерством образования и науки Украины о выделении гранта в размере $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования.