Украина получит $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования

Фонд в сфере образования в чрезвычайных ситуациях Education Cannot Wait "Образование не может ждать" подписал соглашение с Министерством образования и науки Украины о выделении гранта в размере $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

ECW объявил о начале многолетней программы поддержки Украины, на которую фонд выделил 18 млн долларов США.

Программа будет реализована двумя мощными консорциумами: местным во главе с Киевской школой экономики и международным, возглавленным крупнейшей финской гуманитарной организацией "Finn Church Aid".

В состав местного консорциума вошли: благотворительный фонд "SavED", общественные организации "Освіторія", "Учитель для Украины", Projector и EdCamp. Finn Church Aid будет реализовывать программу в партнерстве с общественными организациями DOCCU, "МрійДій" и GoGlobal.

"Локализация программы, то есть привлечение местных организаций не только к внедрению проектов, но и к менеджменту программы, является важной составляющей партнерства с ECW. Украинские организации будут вовлечены в координацию и мониторинг реализации программы, что позволит значительно усилить их опыт и способность", - подчеркивают в МОН.

Повышение качества обучения

Программа содержит три основных компонента, которые предусматривают инфраструктурную поддержку, повышение качества обучения и развитие неформального образования.

Инфраструктурная поддержка охватывает закупку девайсов для детей, не имеющих доступа к очному или дистанционному обучению, ремонту и оснащению укрытий, восстановлению поврежденных учебных заведений.

В рамках повышения качества обучения программа направлена на создание цифрового контента для эффективного привлечения детей в онлайн-обучение, разработку образовательных программ и учебных материалов в рамках НУШ и реформы профессионально-технического образования, профессиональную подготовку учителей и преподавателей.

Развитие неформального образования предполагает открытие цифровых образовательных центров, мероприятия по наверстанию образовательных потерь и психологически эмоциональной поддержки детей. Местный консорциум также сосредоточится на реализации сквозного приоритета, в частности, инклюзии и гендерного равенства в сфере образования.

Программа охватит более 40 тысяч детей

Поддержка ECW и реализация программы будут способствовать непрерывности преподавания и обучения, сочетая удовлетворение гуманитарных потребностей и развитие проектов для поддержки системы образования в условиях войны.

Программу реализуют на протяжении 2024-2026 годов, она охватит более 40 тысяч детей и 12 тысяч учителей из наиболее социально уязвимых категорий населения. Фактическое ее внедрение начнется уже через несколько недель.

"Сегодня у Украины есть желание и ресурс не просто выживать, но и развиваться. Именно поэтому мы воспринимаем расходы на образование как инвестиции в человеческий капитал, в развитие демократии и сильного и устойчивого государства. Роль образования здесь — сверхважная, поэтому сейчас наши усилия сосредоточены на этом., чтобы вернуть доступ к образованию каждому ребенку. И я благодарен Education Cannot Wait за общее видение и поддержку. За то, что не только помогаете Украине отвечать на вызовы войны, но и поддерживаете долгосрочное развитие системы украинского образования", — отметил Оксен Лесовой, министр образования и Украины.

Напомним, Европейская комиссия предоставит Украине €15 млн на школьные укрытия. Их будут строить в прифронтовых регионах, а именно: в Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Запорожье.