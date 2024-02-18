В Киевской области полностью или частично восстановлено почти 200 учебных заведений, - КОВА

В Киевской области уже полностью или частично восстановили 198 учебных заведений, которые были повреждены из-за полномасштабного вторжения России. Среди них – 122 школы и 71 садик.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Потери образования Киевщины из-за полномасштабного вторжения немалые – разрушены и повреждены 244 школ, садиков, заведений внешкольного и профтехобразования. Война – не повод ставить на паузу обучение и развитие наших детей. Доступное, качественное и главное безопасное образование – то, над чем работаем с первых дней деоккупации Киевщины", - написал он на своей странице в Facebook.

Глава КОВА отметил, что планируется восстановить еще 15 детсадов. В девяти уже ведутся работы, в частности, в Бучанской, Ирпенской, Бородянской, Броварской и других общинах.

"Кроме того, продолжаем восстанавливать школы. 28 учебных заведений планируем отстроить в таких общинах, как Барышевская, Великодимерская, Гостомельская, Макаровская, Калитянская, Бучанская, Белогородская, Гатненская, Вишневая, Дмитриевская, Боярская, Иванковская", - добавил Кравченко.

Также в сообщении говорится, что в области продолжаются работы по обустройству укрытий. Сейчас они строятся в 18 школах и детских садах, а в 26 учебных заведениях продолжаются ремонты хранилищ. На большинстве объектов готовность составляет более 80%.

Кроме того, установлены модульные укрытия в 14 учебных заведениях, а еще в шести они будут установлены в ближайшее время.

В целом, по словам Кравченко, в школах и детсадах сейчас обустроено более 1,2 тыс. укрытий.

Работы финансируются за счет бюджетов разных уровней, средств европейских доноров и благотворительных организаций.

Ранее мы сообщали, что в Гостомеле презентовали проект строительства жилых многоэтажек в одном из микрорайонов вместо тех, которые были разрушены в результате российской вооруженной агрессии.

Также сообщалось, что Швейцария выделит дополнительные средства для возобновления украинских школ.

А в феврале 2023 года Европейская комиссия приняла решение выделить €1 млрд, чтобы восстановить поврежденные в Украине школы и госпитали.