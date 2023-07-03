Швейцария выделит дополнительные средства для восстановления украинских школ

В Швейцарии выделили дополнительные 5,5 миллиона швейцарских франков на реконструкцию и ремонт около 30 школ в Украине. Это позволит снова нормально учиться почти 15 тысяч школьников.

Об этом пишет пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

В результате полномасштабной войны тысячи школ по всей стране были повреждены или разрушены и в ответ на этот кризис федеральный советник Игнацио Кассис увеличил поддержку Швейцарией проекта "Децентрализация для совершенствования демократического образования" (DECIDE) на 5,5 млн швейцарских франков, чтобы восстановить около 30 школ регионах, непосредственно пострадавших от боевых действий в Чернигове, Одессе и Полтаве.

Проект предусматривает строительство защищенных многоцелевых классов для обеспечения бесперебойного обучения даже во время воздушной тревоги. Реконструкция и модернизация школ обеспечит учащимся безопасную и подходящую среду для очного обучения в классе.

Этот дополнительный вклад Швейцарии также позволит проекту DECIDE оказывать техническую и педагогическую поддержку для онлайн-образования для детей-перемещенных лиц и детей, живущих в районах, особенно уязвимых к военным действиям, где личное обучение невозможно.

Поддержка школ Швейцарией является частью плана помощи Украине на сумму 140 миллионов швейцарских франков, объявленного Федеральным советом в феврале и одобренного парламентом.

В феврале Европейская комиссия приняла решение выделить 1 млрд. евро, чтобы восстановить поврежденные в Украине школы и госпитали. Также был создан специальный секретариат для координации процесса.

По данным Forbes, по состоянию на конец мая оккупанты полностью разрушили 261 школу и 127 детсадов в Украине. Кроме того, 1441 школа и 942 сада испытали частичные разрушения.