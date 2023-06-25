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Конференция в Лондоне. На восстановление Украины удалось привлечь 60 млрд долларов
В рамках Конференции по восстановлению Украины, состоявшейся 21-22 июня в Лондоне, были привлечены финансовые ресурсы на около 60 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, речь идет о:
- Анонсированных Европейским Союзом 50 млрд евро на 4 года (на эти средства планируется покрыть дефицит госбюджета и профинансировать восстановительные проекты).
- Трех миллиардах фунтов от Великобритании на следующие три года. Как отметил Шмыгаль, 240 млн фунтов назначено на этот год. Также Украина и Британия создадут Фонд вызовов в сфере зеленых инноваций InnovateUkraine объемом 62 млн фунтов.
- Договоренности о пакете помощи на 1,76 млрд долларов для финансирования социальных выплат от Всемирного банка.
- Анонсированных программаз финансовой поддержки от отдельных стран. США дополнительно выделят 1,3 млрд долларов на транспортную инфраструктуру, цифровизацию и энергетику, Германия – дополнительно 381 млн евро, в том числе на гуманитарное разминирование, Швейцария – 1,5 млрд франков в рамках среднесрочной программы поддержки.
- Новом портфеле проектов Европейского инвестиционного банка на 840 млн евро для восстановления Украины. Речь идет о муниципальной инфраструктуре, водоснабжении, транспорте, кибербезопасности.
- Поддержке украинских энергетических компаний "Нафтогаз", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" Европейским банком реконструкции и развития на 600 млн евро. Здесь премьер-министр добавил, что после освобождения территории Каховского водохранилища будет разработана дорожная карта реконструкции гидроэлектростанции. В планах есть программа на 3-5 млрд евро для реализации проектов восстановления.
Также чиновник отметил, что партнеры Украины и дальше будут финансово поддерживать страну в рамках четырехлетней программы Международного валютного фонда на 15,6 млрд долларов.