Конференция в Лондоне. На восстановление Украины удалось привлечь 60 млрд долларов

В рамках Конференции по восстановлению Украины, состоявшейся 21-22 июня в Лондоне, были привлечены финансовые ресурсы на около 60 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идет о:

Также чиновник отметил, что партнеры Украины и дальше будут финансово поддерживать страну в рамках четырехлетней программы Международного валютного фонда на 15,6 млрд долларов.