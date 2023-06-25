Конференція в Лондоні. На відбудову України вдалося залучити 60 млрд доларів

У рамках Конференції з відновлення України, яка відбулася 21-22 червня в Лондоні, було залучено фінансові ресурси на близько 60 млрд доларів. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про:

Також чиновник зауважив, що партнери України й надалі фінансово підтримуватимуть країну в межах чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду на 15,6 млрд доларів.