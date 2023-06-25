- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Конференція в Лондоні. На відбудову України вдалося залучити 60 млрд доларів
У рамках Конференції з відновлення України, яка відбулася 21-22 червня в Лондоні, було залучено фінансові ресурси на близько 60 млрд доларів. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, йдеться про:
- Анонсовані Європейським Союзом 50 млрд євро на 4 роки (цими коштами планується покрити дефіцит держбюджету й профінансувати відновлювальні проєкти).
- Три мільярди фунтів від Великої Британії на наступні три роки. Як зауважив Шмигаль, 240 млн фунтів призначено на цей рік. Також Україна і Британія створять Фонд викликів у сфері зелених інновацій InnovateUkraine обсягом 62 млн фунтів.
- Домовленість про пакет допомоги на 1,76 млрд доларів для фінансування соціальних виплат від Світового банку.
- Анонсовані програми фінансової підтримки від окремих країн. США додатково виділять 1,3 млрд доларів на транспортну інфраструктуру, цифровізацію та енергетику, Німеччина – додатково 381 млн євро, зокрема, на гуманітарне розмінування, Швейцарія – 1,5 млрд франків у межах середньострокової програми підтримки.
- Новий портфель проєктів Європейського інвестиційного банку на 840 млн євро для відбудови України. Ідеться про муніципальну інфраструктуру, водопостачання, транспорт, кібербезпеку.
- Підтримку українських енергетичних компаній "Нафтогаз", "Укренерго" й "Укргідроенерго" Європейським банком реконструкції та розвитку на 600 млн євро. Тут премʼєр-міністр додав, що після звільнення території Каховського водосховища буде розроблено дорожню карту реконструкції гідроелектростанції. У планах є програма на 3-5 млрд євро для реалізації проєктів відбудови.
Також чиновник зауважив, що партнери України й надалі фінансово підтримуватимуть країну в межах чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду на 15,6 млрд доларів.