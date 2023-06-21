Сунак оголосив про великий пакет фінансової підтримки для України: стало відомо, яким буде термін зобов'язань

Велика Британія надасть Україні великий пакет фінансової підтримки. Тепер про це оголосив премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак, передає “Інтерфакс-Україна”.

Він зазначив, що йдеться про багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України – протягом трьох років буде надано гарантії за кредитами на 3 млрд доларів.

“Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій і талантів, а також підтримки "зеленої" енергетики та багато іншого. Усе це є частиною великих колективних зусиль союзників і партнерів у всьому світі, включно зі значною новою підтримкою з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня”, – сказав очільник британського уряду.

Крім того, Сунак розповів, що Міжнародний валютний фонд вкладе в Україну 15 млрд доларів протягом наступних чотирьох років у рамках зобов'язання групи “Великої сімки” та її партнерів.

"Тому що насамперед ми маємо побудувати платформу для бізнесу. Лише вони можуть по-справжньому залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. І саме тому ми запускаємо (ініціативу, – ред.) Ukraine Business Compact, щоб приватний сектор заявляв про свою підтримку відновлення та відбудови України. І я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній із 38 країн уже зареєструвалися«, – висловився він.

Нагадаємо, раніше новий пакет фінансової підтримки для України на 3 млрд доларів анонсувала пресслужба уряду Великої Британії. Він включатиме кредитні гарантії Світового банку. Також очікується, що Британія надасть двосторонню допомогу на 240 млн фунтів стерлінгів (близько 306 млн доларів). Детальніше про це читайте тут.