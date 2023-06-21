Сунак объявил о большом пакете финансовой поддержки для Украины: стал известен срок обязательств

Великобритания предоставит Украине большой пакет финансовой поддержки. Теперь об этом объявил премьер-министр Британии Риши Сунак, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что речь идет о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины – в течение трех лет будут предоставлены гарантии по кредитам на 3 млрд долларов.

“Мы также запускаем новый технологический мост между Великобританией и Украиной для привлечения инвестиций и талантов, а также поддержки "зеленой" энергетики и многое другое. Все это является частью больших коллективных усилий союзников и партнеров во всем мире, включая значительную новую поддержку со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе”, – сказал глава британского правительства.

Кроме того, Сунак рассказал, что Международный валютный фонд вложит в Украину 15 млрд долларов в течение следующих четырех лет в рамках обязательства группы "Большой семерки" и ее партнеров.

"Потому что прежде всего мы должны построить платформу для бизнеса. Только они могут по-настоящему привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина. И именно поэтому мы запускаем (инициативу – ред.) Ukraine Business Compact, чтобы частный сектор заявлял о своей поддержке восстановления и отстройки Украины, и я рад объявить сегодня, что более 400 компаний из 38 стран уже зарегистрировались», – сказал он.

Напомним, ранее новый пакет финансовой поддержки для Украины на 3 млрд долларов анонсировала пресс-служба правительства Великобритании. Он будет включать кредитные гарантии Всемирного банка. Также ожидается, что Британия предоставит двустороннюю помощь на 240 млн. фунтов стерлингов (около 306 млн долларов). Подробнее об этом читайте здесь.