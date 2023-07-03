Швейцарія виділить додаткові кошти для відновлення українських шкіл

У Швейцарії виділили додаткові 5,5 мільйонів швейцарських франків на реконструкцію та ремонт близько 30 шкіл в Україні. Це надасть змогу знов нормально навчатися майже 15 тисяч школярів.

Про це пише пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Внаслідок повномаштабної війни тисячі шкіл по всій країні були пошкоджені або зруйновані і у відповідь на цю кризу федеральний радник Ігнаціо Кассіс збільшив підтримку Швейцарією проекту "Децентралізація для вдосконалення демократичної освіти" (DECIDE) на 5,5 млн швейцарських франків, щоб відновити близько 30 шкіл у регіонах, які безпосередньо постраждали від бойових дій у Чернігові, Одесі та Полтаві.

Проект передбачає будівництво захищених багатоцільових класів для забезпечення безперебійного навчання навіть під час повітряної тривоги. Реконструкція та модернізація шкіл забезпечить учням безпечне та відповідне середовище для очного навчання в класі.

Цей додатковий внесок Швейцарії також дозволить проекту DECIDE надавати технічну та педагогічну підтримку для онлайн-освіти для дітей-переміщених осіб та дітей, які живуть у районах, особливо вразливих до військових дій, де особисте навчання є неможливим.

Підтримка шкіл Швейцарією є частиною плану допомоги Україні на суму 140 мільйонів швейцарських франків, оголошеного Федеральною радою в лютому та схваленого парламентом.

У лютому Європейська комісія прийняла рішення виділити 1 мільярд євро, щоб відновити пошкоджені в Україні школи та шпиталі. Також створили спеціальний секретаріат для координації процесу.

За даними Forbes, станом на кінець травня окупанти повністю зруйнували 261 школу та 127 дитсадків в Україні. Крім того, 1441 школа та 942 садки зазнали часткових руйнувань.